Calorie birra, quante ce ne sono nella classica Pinta? Quali sono le marche più light?

In Italia il consumo di birra annuale è stimato attorno ai 2.500 litri mentre il momento dedicato alla bevuta è la sera. Gruppi di amici affollano festosi i locali e ordinano una pinta di birra dietro l’altra fino a quando le ore si restringono e urge il bisogno di rientrare a casa.

Ma quanti di noi sanno cosa sia effettivamente una pinta? La parola deriva da un’unità di misura anglosassone usata per valutare la capacità e il volume dei liquidi. Corrisponde ai 0,57 litri in Gran Bretagna o ai 0,47 litri statunitensi. Parlando di pinta al bar, invece, ci riferiamo al classico bicchiere largo a tronco rovesciato che contiene la nostra amata birra.

Le calorie di una pinta

La birra contiene carboidrati semplici e complessi che non forniscono nessuna fonte di nutrimento. Inoltre, i carboidrati semplici vanno a influire in modo negativo sui livelli di glicemia. Questo perché trasformati in zuccheri vengono immagazzinati come grassi.

Le calorie derivano invece dall’alcol, il quale non è una fonte di energia metabolica propriamente salutare. Per ovviare il problema basta scegliere delle birre con un basso apporto calorico come le birre chiare ma anche alcune birre scure, per esempio la Guinness.

In sostanza, possiamo affermare che le calorie di una pinta si abbassano in base alla quantità alcolica contenuta nella bevanda. Se prendiamo la già citata Guinness vediamo che contiene 175 kcal a pinta e un apporto alcolico del 4,2%. La birra Moretti contiene invece 260 Kcal e una gradazione alcolica pari al 4,6%.

Le marche light

Abbiamo scoperto, dunque, come variano le calorie in base alla quantità alcolica presente nella birra. Va da sé che una birra analcolica è quella che contiene meno calorie di tutte. Quello che molti non sanno è che le birre mischiate possono contenere più calorie di una birra più alcolica.

La famosa Radler, sebbene sia miscelata con l’aggiunta di limonata, contiene la stessa quantità di una birra bionda leggera. I responsabili sono gli zuccheri presenti nella limonata che fanno aumentare l’apporto calorico. Da qualche anno è uscita la versione Radler senza alcol che diminuisce la somministrazione di calorie. Esistono altre varianti di birre con bevande alla frutta fresca o secca che seguono la stessa logica.

In linea generale possiamo dire che la birra bionda leggera (così come dice il nome) è quella che contiene meno calorie. Al secondo posto della classifica posizioniamo la birra al malto, al terzo posto la birra al frumento e al quarto posto la birra scura. Agli inferi finiscono le birre scure e forti come la birra irlandese Imperial Stout.

Fra le marche light possiamo citare la Carlsberg, la Ale, la Guinness, la Radler (alcolica) e la Heineken. Mediamente light sono la Beck’s, la Corona, la Forst, la Pilsner, la Ichnusa e la Peroni. Le altre che non sono state citate sono quelle che contengono le calorie più alte come la Ichnusa, la Lowenbrau, la Pedavena e la Moretti.

Se non si esagera il consumo quotidiano e ci si limita a bere una birra ogni tanto allora si può scegliere la marca che si desidera, in baffo alle calorie!