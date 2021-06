Camilla Mangiapelo: chi è, Uomini e Donne, Riccardo Gismondi, crisi

Camilla Mangiapelo è una ragazza romana di 23 anni, nota al pubblico per essere stata una delle corteggiatrici di Uomini e Donne nel 2016. Camilla che scese la scalinata per corteggiare, l’allora tronista, Riccardo Gismondi, venne poi scelta e i due lasciarono insieme il programma. Proprio la popolarità raggiunta durante la sua partecipazione al programma le hanno fatto acquistare una grande notorietà che l’ha portata ad essere, attualmente, una delle influencer di moda e make up più seguite in Italia.

Chi è Camilla Mangiapelo

Nome: Camilla

Cognome: Mangiapelo

Età: 23 anni

Data di nascita: 11 luglio 1997

Segno Zodiacale: Cancro

Luogo di nascita: Roma

Profilo Instagram Ufficiale: @ma.pina

Biografia