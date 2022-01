Canada: cresce l’interesse turistico per questa nazione

Il Canada è una terra lontana, il cui nome riecheggia nelle menti come quello di una terra avventurosa, dove la natura è ancora incontaminata e le opportunità sono tante. Opportunità di lavoro, certo, ma c’è anche una buona qualità della vita nelle città del Canada. Ebbene, anche questa nazione è una meta turistica d’eccellenza nel Nord America, e riscuote sempre più successo fra gli Italiani; non solo fra quelli che scelgono di trasferirsi in questo Paese, ma anche fra chi invece opta per una vacanza di qualche settimana.

Siete pronti a partire? Il territorio è così ampio che potete scegliere dove andare, magari avendo come punto di riferimento la capitale del Canada, Toronto.

Canada, le grandi distese naturali

Stiamo parlando di una nazione dai paesaggi meravigliosi; basta dare un’occhiata al Canada mappa alla mano, e si notano subito ampi spazi di natura, foreste immense, vette innevate e ghiacciai. Oltre a una fauna davvero ricca almeno quanto la flora. Basti pensare al Mont Blanc, a qualche decina di chilometri di Montreal, nel Canada francese; o alle Cascate del Niagara, percorribili in battello, alla meravigliosa British Columbia, dove fra laghi e boschi la natura ha lasciato il segno.

La Cascate del Niagara

In effetti, quanto di pensa alle immense e addascinanti Cascate del Niagara, la mente va subito agli Stati Uniti. Ma queste cascate, il salto d’acqua più noto al mondo, è in realtà a metà sul confine statunitense e canadese. Dato che sono immortalate in molti film americani, si pensa sempre che le si possa visitare con un viaggio in Usa; ama anche nella nazione più a Nord, molti tursti si fermano alle cascate che nascono dal fiume che si immette nel lago Ontario.

Canada città meta di turisti

Ma anche le città grandi e moderne piacciono sempre di più al turismo italiano ed europeo. Parliamo di Toronto, ovviamente, la capitale del Canada; enorme metropoli che offre ogni opportunità sia per lo studio che per il divertimento (da citare la CN Tower, simbolo della città). Ma anche di Montreal, cuore culturale della nazione, dove si può assistere a manifestazioni culturali, al festival Internazionale di Jazz e a spettacoli teatrali famosi in tutto il Nord America. Oppure Vancouver, un ritaglio di cultura inglese che guarda alla modernità ed al futuro. Insomma anche per quanto riguarda le sue città Canada è una terra delle mille opportunità, e non solamente per il turismo.

Canada turismo, lavoro e lingue ufficiali

C’è anche chi decide di fare un viaggio in Canada per studiare, per fare esperienze di lavoro all’estero o anche per vivere. Grandi comunità italiane si trovano in tutte le principali città, integrate nella popolazione Canada. Certo, per trasferirsi bisogna avere un buon inglese, ancora di più per trovare lavoro o per lavorare come se si fosse canadian, ovvero un autoctono.

Si parla anche francese, una facilitazione per i francofoni. Esiste una lista aggiornata, il NOC, che contiene tutte le figure di lavoratori dei quali c’è bisogno. Si tratta di una lista di lavoratori molto qualificati, anglofoni e possibilmente anche francofoni. Oltre che al turismo, alle bellezze naturali ed alla grandi città, questa affascinante nazione nordamericana offre quindi anche possibilità di lavoro, di esperienza all’estero, di studio ed un’ottima qualità della vita che la rende sempre di più desiderabile per molte famiglie anche italiane.

Informazioni generali

Se quindi volete partire per una avventura canadese, vediamo qualche informazione di base: