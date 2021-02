Cani molossi: razze, giganti, piccoli, quali sono, significato

Sono grandi, robusti e hanno una faccia davvero buffa. Resistere ai cani molossi (o molossoidi) è impossibile, anche perché sono degli animali che si affezionano tantissimo al loro padrone, a cui dimostrano incredibile affetto. Questa particolare razza canina deve il suo nome ai Molossi d’Epiro, un popolo ormai scomparso dell’antichità che fu il primo a selezionare questo tipo di cani, da loro impiegati come cani da guerra o da guardia, soprattutto nelle case di campagna.

Anche se il nome viene subito associato a cani grandi e massicci, in realtà di cani molossi ne esistono di tutte le dimensioni, da piccolissimi a giganti. Ma quali sono le razze più diffuse, e che caratteristiche caratteriali ha questa specie? Andiamo a scoprirlo nei prossimi paragrafi.

Le principali caratteristiche dei cani molossi

Al di là della razza, i cani molossi possono essere divisi in tre categorie. La prima è quella dei cani da montagna, che sono impiegati di solito come cani da guardia, i dogue, che invece sono cani da difesa, e i molossoidi piccola taglia, principalmente cani da compagnia.

Che siano molto grandi o molto piccoli, in generale i cani molossi hanno un corpo piuttosto massiccio, con un cranio voluminoso e il muso tendenzialmente schiacciato. Sono animali di base molto attivi e giocherelloni, pieni di vitalità e di voglia di stare all’aperto. Inoltre, per la famiglia che li adotta sono animali affettuosi e di grande compagnia.

Spesso, però, questo affetto tende a declinarsi in un atteggiamento possessivo, soprattutto verso i bambini, che vengono considerati come i proprio cuccioli. Per questo, per evitare che i molossi diventino aggressivi verso chi non è di famiglia, si consiglia sempre un elevato grado di addestramento. Dal punto di vista fisico, invece, sono cani che hanno bisogno di attenzione costante, perché in generale non godono di fortissima salute.

Cani molossoidi razze e dimensioni

Le razze di cani molossi sono tantissime e molto varie. Tra le più piccole troviamo due cani amatissimi: i carlini sono originari della Francia e sono animali socievoli, pazienti e affidabili, perfetti per chi ha dei bambini. I bulldog francesi invece vengono dalla Cina, e sono cani più problematici dal punto di vista della salute. Come la maggior parte dei molossi, infatti, soffrono della sindrome brachicefalica per via del loro muso schiacciato

Tra i molossoidi taglia media più celebri troviamo il Rottweiler, molto temuto perchè ritenuto un cane pericoloso e aggressivo. In generale, è un cane robusto e atletico che nasce come cane da guardia, ed è anche molto forte. Di indole non è un cane cattivo ma può essere un compagno leale e affettuoso, a patto che venga addestrato alla perfezione e socializzato nel modo giusto fin da piccolo.

I molossoidi taglia grande sono sicuramente i più famosi e simpatici, per via delle loro dimensioni incredibili. Una delle razze più conosciute è il mastino napoletano, un gigante di 90 kg per circa 75 cm di altezza che ha bisogno di mangiare un chilo di carne al giorno. Nonostante la loro stazza, non sono cani aggressivi, ma sono molto territoriali e naturalmente disposti a difendere la loro famiglia umana.

Famosissimo anche il dogue de Bordeaux, un cucciolone dall’inconfondibile pelo color rame con un carattere deciso, affettuoso e paziente, e dalla potenza fisica davvero impressionate. Molto diffuso anche il boxer, un cane allegro e vivace che ha una bella riserva di energia, motivo per cui è un cane molto impegnativo, che richiede pazienza nell’addestramento e attenzione riguardo all’alimentazione.