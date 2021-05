Canili: arrivano 10 milioni di euro per metterli a norma

Sono stati stanziati ben 10 milioni di euro per tutti gli enti locali che si trovano in una situazione di difficoltà a causa dei conti in rosso. Lo scopo è di mettere a norma i canili e la somma concessa sarà utilizzabile nel biennio 2021/2022.

Mettere a norma i canili: inizia così la lotta al randagismo

E’ molto soddisfatto Walter Caporale, Presidente degli Animalisti Italiani, che ha avuto modo di sottolineare come questa misura sia un primo passo fondamentale per iniziare a sanare la piaga del randagismo.

I cani adottati

Altro aspetto positivo è dato dal fatto che per l’erogazione di tali contributi si terrà conto anche della percentuale dei cani adottati dalle varie strutture rispetto al numero degli animali entrati nell’anno precedente alla presentazione della domanda. L’obiettivo, infatti, resta quello per cui il canile debba essere un luogo di passaggio per favorire un’adozione consapevole e non prigioni in cui gli animali vengono visti solo come fonte di lucro.