Canone Rai addio, è possibile chiedere l’esenzione da questa tassa

E’ davvero possibile smettere di pagare il canone Rai: una tassa che di fatto sta stretta a non pochi contribuenti. Ma che cosa occorre fare?

E’ l’argomento del momento quello legato al canone Rai, una tassa che tutti i contribuenti italiani, che possiedono un apparecchio tv sono costretti a pagare, da qualche anno, infatti, è anche più complicato evitarlo considerando che il suo costo è stato inserito nella bolletta della luce.

Eppure, forse non tutti lo sanno, ma esiste un metodo per potersi esentare dal suo pagamento, una possibilità che come riporta anche SkyTg24, non tutti possono prendere in considerazione, visto che riguarda solo alcune categorie di persone.

Resta pochissimo tempo per potere chiederla, quindi entriamo nel merito della questione per scoprire di che cosa si tratta e come funziona.

Canone Rai, quali sono le categorie esentate dal suo pagamento

Quindi, entrando ancora di più nel particolare, alcune categorie di contribuenti potrebbero avere la possibilità di non pagare il canone Rai: il beneficio è rivolto solo ad alcune persone che devono comunicare il tutto all’Agenzia delle Entrate, cosi da non ricevere l’addebito automatico nella bolletta.

Le categorie in questione sono: gli over 75 e nel concreto chi presenta un reddito non superiore a 8 mila euro e poi ancora: militari, diplomatici e tutte le persone che non hanno una televisione nella loro casa. Per potere accedere a questo beneficio, la persona in questione dovrà mandare una dichiarazione sostitutiva tramite una delle tre modalità proposte, che sono:

Consegna a mano presso gli Uffici delle Entrate in Italia;

Firma digitale all’indirizzo Pec: cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;

Raccomandata senza busta, da spedire all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

Cosa deve fare chi non ha una televisione in casa?

Discorso diverso è quello che riguarda chi non ha un televisione nella propria casa, questi sono certamente tra le persone che non dovranno pagare il canone. Ma per loro esiste un percorso diverso, dovranno infatti mandare una richiesta alla società che fornisce energia elettrica, specificando di non dovere ricevere l’addebito automatico anche del canone tv.

Ricordiamo infine, che il versamento del canone, per un totale di 70 euro può avvenire in tre modi diversi: con una cola tranche entro Gennaio, due tranche ogni sei mesi o trimestrale con un totale di quattro tranche.