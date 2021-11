Capelli ricci diventano lisci, è possibile? Ecco perchè succede

Capelli da ricci a lisci

Quanto costa la permanente riccia (i capelli ricci tinti), noto rimedio, valido e duraturo per chi ha il capello lisci e sogna il boccolo o il mosso (capelli molto ricci)? Il prezzo cambia in base a vari fattori. Si usa dagli anni 80 eppure ancora oggi c’è chi pensa che possa fare del male poiché reca alla struttura del capello riccio parecchi danni. In realtà bisogna sfatare questo mito e affermare che oggi la tecnica non è più aggressiva come lo era un tempo quindi può essere fatta senza troppi problemi. Inoltre le nuove tecniche adesso consentono di creare un volume importante ma non esagerato, che si avvicina al naturale con onde leggere e setose.

Quanto costa la permanente riccia? Fai da te o parrucchiere (capelli da lisci a ricci)

La permanente ha un costo diverso in base alla professionalità del parrucchiere che la esegue ed ai prodotti che vengono utilizzati. Più sono di qualità più è alto il costo. Chi va da un parrucchiere per la permanente riccia spende circa 20, 30€, invece chi sceglie di farla a casa deve affrontare un costo di soli 6 o 8 euro al massimo.

Come si fa la permanente, consigli

La durata della permanente cambia in base al tempo che si tiene in posa, piano piano il riccio tende ad andare via. Per un effetto naturale va tenuta in posa non più di 30 minuti, può essere fatta anche in casa, basta acquistare il kit specifico.

Si lavano i capelli, si asciugano soltanto con un asciugamano in modo tale da mantenerli umidi e poi si pettinano eliminando i nodi anche quelli più piccoli. Si indossano i guanti, si passa un po’ di vasellina su collo, orecchie, fronte per proteggere la pelle dal composto chimico. Poi si mettono i bigodini fissati con forcine e carta velina andando verso il basso. Si applica il composto partendo dal cuoio capelluto massaggiando la cute. Poi si copre con un asciugamano e si aspetta che il prodotto agisca.

È consigliato evitare di fare permanente e colore nello stesso giorno e usare uno shampoo adatto che possa idratare e coccolare il capello.

Capelli ricci diventano lisci, è possibile?

Se i capelli ricci si allisciano, le cause vanno ricercate soprattutto in uno styling sbagliato o troppo aggressivo. Se usiamo spesso la piastra senza adoperare sieri protettivi, andiamo spesso dal parrucchiere per una lisciatura chimica o per trattamenti decoloranti, che seccano il fusto e lo rendono ingestibile, ecco che la chioma ne risente subito.

Ovviamente rinunciare del tutto a queste cose diventa difficile, ma è importante limitarle e distanziarle fra loro, prendendo anche le giuste precauzioni per proteggere la capigliatura. Come detto, esistono sieri protettivi che tutelano il capello dall’eccessivo calore delle piastre, così come adoperare prodotti di pulizia e styling fatti apposta per capelli ricci, ci aiuta moltissimo.

In più possiamo affidarci ad alcuni rimedi naturali che riportano il capello riccio che si alliscia in una condizione di salute e bellezza ottimale. Uno di questi è l’olio di cocco, che una donna riccia dovrebbe sempre avere nel mobiletto del bagno, non soltanto per curare un capello dall’aspetto spento e senza forza, ma anche per metterlo in piega perfetta.