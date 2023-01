Capodanno cinese 2023: data, quanto dura, anno del coniglio, storia, curiosità

Il Capodanno cinese è un evento importante e significativo, che proprio come quello occidentale, si festeggia ogni anno anche se un po’ in ritardo rispetto al calendario solare.

Quest’anno, nel 2023, la festa è iniziata con le persone più anziane della famiglia che hanno ricevuto le tradizionali hongbao, delle buste rosse contenenti delle banconote che i figli e le figlie in età lavorativa hanno accuratamente preparato. Ma come si festeggia il Capodanno cinese? E qual è la data? Prosegui nella lettura per scoprirlo!

Quando si celebra il Capodanno cinese 2023?

Il Capodanno cinese è una grande festa che coinvolge una parte di mondo molto vasta e anche se quest’anno è arrivata in ritardo rispetto all’inizio dell’anno, la celebrazione è rimasta la stessa. La festività del Capodanno Lunare è una celebrazione che segue il calendario della luna e del sole basato proprio sui cicli lunari, come dice la parola stessa.

In Asia orientale, la data viene determinata in base al calendario cinese, motivo per cui la festività è spesso conosciuta come Capodanno Cinese, anche se non viene festeggiata solo in Cina ma anche in altre nazioni. Si tratta di una tradizione antica che risale a più di 4000 anni fa, e prevede vari riti, quali l’addobbare la casa con motivi auspicanti, l’indossare abiti tradizionali e l’accendere fuochi d’artificio per scacciare le energie negative.

Ogni anno, tra il 21 gennaio e il 20 febbraio del calendario gregoriano, si celebra una particolare ricorrenza. Nel 2023, questa data cadrà molto presto, precisamente domenica 22 gennaio. Si tratta di un evento che viene festeggiato da molte persone in tutto il mondo, che si uniscono per celebrare la ricorrenza e condividere l’entusiasmo per i nuovi 365 giorni. Le persone partecipano a eventi e manifestazioni speciali organizzati per commemorare la ricorrenza e come da tradizione possono anche scambiarsi regali, fare donazioni e partecipare a progetti di beneficenza per contribuire alla causa.

Anno del Coniglio

In Asia, come in Occidente, vi sono 12 segni zodiacali, ma questi non sono uguali a quelli occidentali. La loro assegnazione non è basata sulla data di nascita a differenza nostra, bensì sull’anno: ognuno di questi corrisponde a un segno diverso e il ciclo si ripete ogni 12 anni.

Quest’anno è l’anno del coniglio, mentre quello precedente è stato quello della tigre. Tuttavia, in alcune zone come Vietnam e Cina, i segni variano leggermente: invece del coniglio e del bue, vengono rispettati il gatto e il bufalo.

La storia

La notte dell’ultimo dell’anno è un momento molto importante nella cultura cinese, caratterizzata da un ricco banchetto. Dopo cena, è comune recarsi in un tempio vicino a casa, anche per i tanti non religiosi che si riuniscono in un rito molto affascinante. Le celebrazioni si prolungano per ben 15 giorni, con un calendario ricchissimo di rituali nei primi giorni.

Nella notte è tradizione accendere fuochi d’artificio, bruciare bastoncini di bambù e petardi. Inoltre, anche all’estero sono diffusi gruppi di danza del leone, nati per allontanare gli spiriti maligni. Il primo giorno è anche quello in cui si scambiano le buste rosse, il colore fortunato in questa occasione. Il secondo giorno prevede un tempo che le figlie sposate facciano visita ai genitori. In Cina è prassi comune che l’anno successivo al matrimonio, facciano visita alla famiglia dello sposo. Le tavolate sono spesso immense e il periodo è tradizionalmente molto prospero, non solo per la famiglia ma anche per i botteghini delle sale cinematografiche.