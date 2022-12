Caratteristiche e vantaggi del piano di risparmio

Il piano di risparmio risulta utile sia per i grandi sia per i piccoli risparmiatori, in quanto può aiutare a creare un futuro finanziario più stabile attraverso l’adozione di semplici strategie, elaborate a partire dal profilo personale e finanziario individuale.

Disporre di qualche risparmio per coprire spese impreviste, emergenze o semplicemente per godersi i lussi della vita è importante. Un piano di risparmio non solo aiuta a raggiungere i propri obiettivi a breve, medio e lungo termine, ma, laddove lo si ritenesse opportuno, permetterebbe anche di avere a disposizione una somma variabile da investire, naturalmente sotto la supervisione di un consulente finanziario.

Per ottenere il massimo dal proprio patrimonio ed evitare errori grossolani, è possibile ricorrere a un servizio di wealth management online, il quale consente di venire seguiti da personale esperto che si occuperà di tutti gli aspetti legati alla pianificazione finanziaria e alla gestione non solo dei risparmi, ma anche degli investimenti.

Come si crea un piano di risparmio personalizzato

Per creare un piano di risparmio completo e personalizzato, è importante determinare i propri obiettivi e valutare la situazione finanziaria attuale tenendo conto dei seguenti elementi:

la liquidità di cui si dispone;

gli immobili di proprietà;

i beni immobili di un certo valore, come le collezioni d’arte o i gioielli;

i crediti e i debiti;

l’ammontare dello stipendio;

eventuali altre entrate derivanti ad esempio da affitti, diritti d’autore, assicurazioni o altro;

le spese primarie e irrinunciabili;

tutte le spese secondarie non fondamentali;

le uscite legate a tasse, bollette e imposte.

A partire da questi dati, si potranno valutare le strategie da mettere in atto al fine di ridurre le uscite e aumentare il risparmio; laddove possibile, si potrebbero anche prevedere strategie per ottenere nuove entrate.

Ogni strategia di risparmio deve essere personalizzata e tarata sulle caratteristiche individuali; per questo motivo, anche se è possibile studiare i vari aspetti e prendere decisioni in modo autonomo, è comunque consigliabile rivolgersi a dei professionisti. Un consulente finanziario professionista è in grado di fornire consigli validi e personalizzati in base alle specifiche esigenze, aiutando il cliente a creare un piano di risparmio ad hoc.

Inoltre, è possibile provare ad affidarsi alla regola 50/30/20 proposta dalla senatrice statunitense Elizabeth Warren per suddividere in modo equo le proprie entrate tra necessità primarie, bisogni secondari e risparmi.

Piano di risparmio: a chi può servire

Tutti possono trarre dei vantaggi dall’attuazione di un piano di risparmio personalizzato, tanto i semplici risparmiatori quanto gli investitori più esperti.

Per quanto concerne i primi, un piano di risparmio consente di essere sempre pronti ad affrontare eventuali imprevisti o acquisti improvvisi e costosi. Gli investitori, invece, possono sfruttare un piano di questo tipo per accumulare maggiore capitale da destinare alle diverse attività di investimento, così da poter creare portafogli sempre più diversificati.

Anche se si guarda semplicemente al reddito, ci si rende conto che un piano di risparmio può offrire dei vantaggi a chiunque, tanto a chi guadagna molto denaro e ha svariate entrate, quanto a chi ha a disposizione unicamente un piccolo stipendio.

Questi ultimi infatti, con la giusta consulenza e un’analisi dettagliata delle uscite mensili, potrebbero riuscire a individuare alcune voci di spesa non indispensabili oppure riducibili. Questo consentirebbe loro di ridurre le uscite e aumentare poco alla volta i risparmi, i quali, sempre su consiglio del consulente, potrebbero venire accantonati su un conto deposito o un libretto di risparmio, oppure impiegati per vere e proprie attività di investimento, magari a basso rischio.

Dal piano di risparmio al piano di investimento

In alcuni casi, la programmazione finanziaria ideale, su consiglio e sotto la supervisione del professionista, potrebbe includere anche un piano di investimento, il quale dovrebbe essere tarato non solo sugli obiettivi che si vogliono raggiungere, ma anche sulle reali possibilità economiche, le quali determinano anche il livello di rischio a cui ci si può esporre.