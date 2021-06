Carla Fracci, l’Altritalia Ambiente ricorda la presidentessa indimenticabile

La morte della grande étoile Carla Fracci ha sorpreso e rattristato tutti noi italiani e il mondo della danza a livello internazionale. La ballerina italiana, contraddistinta da una grande eleganza ed una tecnica unica e da tutti invidiata, ha avuto anche altre missioni nella vita oltre al balletto. Una in particolare ci preme ricordare: l’impegno per l’ambiente. Infatti, già dal 1995, Carla Fracci divenne presidentessa dell’Altritalia Ambiente, un’associazione impegnata nella conservazione dell’ambiente e nel suo rilancio.

Le parole di Carla Fracci

“È mia convinzione che occorra operare affinché il valore ‘ambiente’ divenga patrimonio culturale della società civile. E perché ciò si realizzi è necessario il coinvolgimento e l’impegno personale di tutti i cittadini. Nessuno, dunque, dovrebbe sottrarsi a questo dovere civile. Personalmente ritengo di poter dare, in tal senso, il mio contributo a questo progetto complessivo anche accettando la designazione a presidente dell’associazione L’Altritalia Ambiente”. Queste le dichiarazioni del 1995 della Fracci al momento della sua investitura. L’étoile ne fu la presidente per ben dieci anni, attirando i complimenti e l’ammirazione di tutti i partecipanti dell’associazione e dei suoi affiliati.

L’attività della Fracci ebbe inizio in un periodo storico in cui l’attenzione per l’ambiente non era ancora così elevato come oggigiorno. Nel 2021 siamo abituati a scontrarci con manifestazioni per la tutela di habitat naturali e di fauna e flora locali o internazionali. Renato Narciso, il legale d’associazione, ha voluto dedicare queste parole alla grande ballerina: “È stata e resterà una figura indimenticabile per l’associazione”- e continua – “Il suo impegno in un’epoca in cui l’ambiente era ancora ai margini della vita politica nazionale fu un impulso fortissimo per un’associazione relativamente giovane che, da meno di un anno aveva ottenuto il decreto di riconoscimento dall’omonimo ministero e, muoveva i primi passi in un contesto socio politico concentrato solitamente su questioni ideologiche in cui l’ecologia era spesso strumentalizzata”.

Il cordoglio del mondo

La comunità di Altritalia Ambiente ha voluto rivolgere un pensiero all’artista con i loro ricordi, per mostrare cordoglio e vicinanza alla famiglia e al mondo dell’arte. “Nel novembre 1994 ci recammo da lei per chiederle se volesse divenire, per la nostra associazione, l’Ambasciatrice della salvaguardia dell’ambiente. Ne fu entusiasta ed il 27 gennaio 1995 la investimmo di questo incarico che volle onorare sposando ma soprattutto, diffondendo, con il suo fascino e la sua grazia, la cultura, temi che in quegli anni non erano emergenti come oggi.” Queste le parole di Giuseppe Altieri, segretario vicario, membro storico di Altritalia Ambiente. I ricordi amorevoli continuano: “Carla Fracci fu pienamente all’altezza di quel gravoso compito lo fece con il suo carisma ed il suo garbo, ma anche con quel convincimento che l’accompagnava in tutto ciò che faceva, ci ha insegnato senza volerlo, senza montare in cattedra, come tutti i grandi il valore della tenacia e del senso del dovere, una tenacia gentile, senso del dovere assoluto. Grazie Presidente, grazie Carla”. Infine, abbiamo i saluti e le note del responsabile de Altritalia Ambiente Lombardia Marco Castelnuovo, il quale portato le sue condoglianze ai famigliari durante la camera ardente.