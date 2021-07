Carlotta di Temptation Island 2021: chi è la tentatrice che si è avvicinata ad Alessandro?

Lunedì 19 luglio è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island, dove a guidare il racconto c’è Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello Vip, e conduttore anche delle precedenti edizioni. All’interno del programma, 6 coppie, non sposate e senza figli in comune, mettono alla prova il loro amore, vivendo separati in due villaggi, per 21 giorni, cercando di resistere alle tentazioni da parte di single tentatori. Tra le coppie di questa edizione, sicuramente quella che fino adesso si è mostrata più “rispettosa” e discreta è stata quella formata da Alessandro e Jessica. I due stanno insieme da sette anni e hanno ben 7 anni di differenza, Alessandro ha 27 anni e Jessica 34. E’ stata Jessica a voler partecipare a Temptation Island, in quanto sostiene che da quando è iniziata la loro convivenza, circa 2 anni fa, Alessandro è diventato monotono e poco intraprendente, tutto il contrario di quando si sono conosciuti. I due convivono a Trezzano sul Naviglio.

Alessandro Autera si avvicina alla single Carlotta

Alessandro, da sempre fissato con il suo fisico e l’alimentazione, da quando è entrato all’interno del villaggio di Temptation Island è sembrato non aver mai abbandonato le proprie abitudini, non interessandosi minimamente alle single presenti. Ha sempre passato le sue giornate allenandosi e rispettando gli orario per i suoi pasti e spuntini, senza avvicinarsi a nessuna delle tentatrici. Comportamento che ha infastidito non poco la sua fidanzata Jessica, che, dall’altro villaggio, ha criticato il suo atteggiamento, per via delle sue abitudini che non gli stanno permettendo di mettersi in gioco e capire quali sono i problemi all’interno della loro relazione. Ma, qualcosa sembra esser cambiato durante la quarta puntata andata in onda lunedì 19 luglio. Sembrerebbe che la single Carlotta sia riuscita a dare una smossa ad Alessandro, coinvolgendolo in attività di gruppo e balli che gli hanno permesso di sciogliersi un pò e distaccarsi dalle sue, ormai rigide e radicate, abitudini. Jessica Mascheroni, fidanzata di Alessandro, vedendo il ragazzo ballare con Carlotta, ha commentato:“Brava Carlotta che lo hai svegliato!”

Chi è Carlotta tentatrice di Temptation island 2021

Carlotta, classe 1987, è una delle dodici tentatrici all’interno del villaggio e non è un volto nuovo nel mondo dello spettacolo. Il suo cognome è Adacher, ha 34 anni ed è nata a Roma. Nella vita è specializzata in campo estetico elettromedicale e lavora come assistente al medico. Come già detto, Carlotta ha già fatto parte del piccolo schermo, lavorando come co-conduttrice di due programmi televisivi: Rete Oro e Il tribunale delle romane. Quando è lontana dal piccolo schermo, Carlotta lavora anche come influencer, promoter e fotomodella.

Carlotta tentatrice di Temptation island 2021 instagram

Per saperne di più sulla tentatrice che è riuscita a smuovere l’imprenditore milanese appassionato di sport, è possibile dare uno sguardo al suo profilo instagram, @carlotta.adacher. Con i suoi oltre 87 mila follower collezionati nell’arco della sua carriera, nella sua biografia scopriamo anche il suo nomignolo, Charly. Attualmente il profilo risulta privato, non si sa se sia sempre stato così, oppure sia stato sospeso per la messa in onda del programma.