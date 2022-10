Carlotta Mantovan, chi è? Età, compagno, lavoro

La morte di Fabrizio Frizzi, noto conduttore televisivo con una carriera costruita in RAI attraverso programmi di grande successo, è stata una grave perdita. Frizzi, infatti, era conosciuto come una persona garbata, un grande professionista, che riusciva a realizzare programmi di successo la sua garbata ironia. Una perdita che ha gettato nella disperazione la sua compagna, Carlotta Mantovan, che ha voluto allontanarsi dal mondo dello spettacolo per un pò di tempo in seguito alla morte del famoso presentatore. Mantovan, oltre a essere una modella di successo, è anche una giornalista e conduttrice televisiva, brava e apprezzata dal grande pubblico televisivo.

Carlotta Mantovan, biografia

Carlotta Mantovan nasce a Mestre, il 26 dicembre 1982. E’ stata la compagna del compianto Fabrizio Frizzi, a cui è stata legata dal 2002 al 2018 e gli è stata vicina negli ultimi momenti della sua vita. Carlotta Mantovan è una donna dotata di grande cultura e intelligenza e sin da giovanissima ha mostrato una spiccata propensione verso l’ ambiente televisivo. Diplomata a pieni voti al Liceo Classico, cosa che le consente una “forma mentis” diversa rispetto a tante sue colleghe, nel 2001 vince il premio di “miss Italia”, con grande successo da parte del pubblico. La Mantovan decide però di continuare la sua carriera in televisione nelle vesti di giornalista e nel 2004 viene assunta da Sky per la conduzione SKYTG24.

L’ incontro con Fabrizio Frizzi

Nel 2001 avviene l’ incontro con Fabrizio Frizzi. All’ epoca lei aveva 19 anni, Frizzi 43. E’ stato il classico colpo di fulmine e Frizzi ruppe la relazione con Rita Dalla Chiesa per fidanzarsi con la conduttrice. La relazione ha subito negli anni numerosi attacchi, soprattutto sui social, per la differenza di età. Insinuazioni e critiche che non hanno scalfito l’ armonia della coppia, che è andata sino alla prematura morte del noto presentatore. La Mantovan ha trovato grande conforto nella vicinanza e presenza di sua figlia Stella. Su Instagram si possono vedere numerose foto della giornalista con sua figlia che testimoniano il forte rapporto di complicità esistente tra le due donne.

La sua passione equina

La presentatrice, anche se il matrimonio con Fabrizio Frizzi era finito molto prima, ha mantenuto ottimi rapporti con il compagno, al punto da condurre un programma insieme. La Mantovan, con la sua unica figlia, Stella, avuta proprio dal celeberrimo presentatore, ha deciso di seguire la sua passione equestre acquistando un vero e proprio ranch dove prendersi cura dei suoi amati cavalli. Il suo cavallo Luxette, acquistato insieme all’ ex marito, è ancora uno dei suoi preferiti. Ora però c’ è un nuovo arrivo, Bonus, a cui dedica molte ore del suo tempo. Sui social, la Mantovan posta molte foto dei suoi amici a 4 zampe, in quanto è riuscita a trovare nella cura e nell’ amore verso gli stessi quella serenità che ormai mancava da molto tempo. Sua figlia Stella la segue in questa grande passione di famiglia, trovando nell’ ippoterapia le soluzioni terapeutiche più congeniali per superare la morte dell’amato padre. La Mantovan ha più volte affermato che la figlia è l’ unica sua ragione di vita, ed è orgogliosa della passione equina condivisa.