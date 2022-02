Carly Tommasini, chi è? Età, Instagram, Fedez

Salita alla ribalta lo scorso novembre nella trasmissione televisiva Carta Bianca Carly Tommasini, attivista trasgender e make up artist, è diventata progressivamente la protagonista di punta quando di parla di diritti LGBT. Non capita tutti i giorni, soprattutto nel nostro paese, di avere in televisione un’attivista di questo tipo. Tommasini, 23 anni, in ogni sua comparsa in tv o sui giornali, non dimentica chi è stato e quale ruolo ha nella società, nel rispetto della comunità che difende.

Carly Tommasini: chi è?

Come detto, la partecipazione in alcuni programmi televisivi hanno accresciuto la popolarità della attivista per i diritti delle persone LGBT. Nella sua carriera la Tommasini ha ricoperto e ricopre tutt’ora un ruolo importante nella moda e in tutti i discorsi riguardanti l’inclusione. Tutto questo a soli 23 anni d’età. Un vero e proprio unicum nel panorama italiano, forse ancora fin troppo distante dal trattare con parsimonia temi comunque importanti per la vita collettiva e che negli ultimi anni sono diventati primari anche nel dibattito politico. La stessa Tommasini non si è mai dichiarata un ultras dei diritti LGBT ma ha sempre supportato il valore nobile della libertà. Lei stessa, a più riprese, non ha mai denigrato di confrontarsi con il prossimo toccando varie tematiche.

La difesa di Fedez e il dibattito con Francesco Borgonovo

Carly Tommasini, a dimostrazione di quanto tenga alla libertà e non sia legata a nessun tipo di costruzione preconcetta, nel dibattito relativo alla presunta molesta subita dalla drag queen Paola Penelope in un video di Fedez (il brano in questione si chiama ‘Mille’ e vede protagonista oltre al rapper anche Orietta Berti e Achille Lauro), si è detta assolutamente schierata dalla parte del cantante. Questo perché conta di difendere in tutto e per tutto le persone della propria comunità. Ma non bisogna dimenticare che cadere nel becero vittimismo è sempre sbagliato. Insomma, è giusto difendere a spada tratta un proprio ideale, ma non occorre sfruttare la propria sessualità per racimolare un pò di visibilità mediatica.

Ma come detto, l’evento che ha fatto diventare Carly Tommasini quantomeno nota in Italia è stato un dibattito televisivo. Nella trasmissione Zona Bianca, condotta da Giuseppe Brindisi che va in onda su Rete 4, l’attivista transgender ha avuto un aspro dibattito con il giornalista Francesco Borgonovo. Essenzialmente i due hanno trattato dei diritti LBGT e di come questi vengano contemplati nel nostro ordinamento. In relazione a questo, il vicedirettore de la Verità ha più volte sottolineato di rispettare tutto e tutti. Ma a tutto c’è comunque un vincolo biologico da rispettare. La Tommassini, in un confronto che è poi diventato come detto molto acceso, ha risposto al giornalista che i tempi e la lingua cambiano in relazione ai momento storici che si vivono.

Instagram

