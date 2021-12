Determinate questioni sociali sono la ragione principale alla base dell’affermazione di un personaggio pubblico piuttosto che un altro. Fortunatamente, i contenuti di cui si fanno portatori sono ricchi di sfaccettature e pongono la giusta attenzione su tematiche condivise da giovani e adulti. Nel caso di Carly Tommasini, si è avuto un vero e proprio punto di riferimento per dare voce alla comunità LGBQT+ – anche in determinate sedi istituzionali e mediatiche. Perciò, è necessario fare il punto della situazione individuando, con precisione, chi è e cosa fa la giovane attivista transgender. In questo modo, si avrà un quadro chiaro sul suo ruolo all’interno dello scenario pubblico e privato.

Carly Tommasini, chi è e cosa fa

Come accennato poc’anzi, Carly Tommasini è un’attivista transgender di 23 anni che cura, in ogni minimo particolare, ogni singola iniziativa legata al movimento LGBQT+. Stesso dicasi per la tutela di quelle minoranze che, purtroppo, sono ancora vittima di discriminazioni, preconcetti e luoghi comuni alquanto nocivi. In più, la bocciatura del DDL Zan da parte del del Senato ha acuito ancora di più quelle intolleranze che una parte del paese sembra voler mantenere a tutti i costi. Pertanto, la Tommasini ha deciso di non gettare la spugna e di continuare la sua battaglia affinché si possa giungere, finalmente, ad un’equa distribuzione dei diritti essenziali in favore di tutti, a prescindere dall’orientamento sessuale.

Inoltre, consultando il suo profilo Instagram è possibile dare un’occhiata alle mansioni che la Tommasini svolge abitualmente per dare pieno sfogo alle proprie passioni. Dal make-up alle foto per book di moda e tanto altro ancora, l’attivista si diletta anche con la scrittura e desidera di diventare, un giorno, una famosa scrittrice. Una prospettiva del genere sarebbe una bella iniezione di fiducia per chi, come lei, ama mettere nero su bianco le proprie emozioni affinché non ci si senta esclusi o, peggio ancora, emarginati.

Zona Bianca e la difesa di Fedez

Qualche mese fa, Carly Tommasini ha preso parte ad una puntata di Zona Bianca, il programma condotto da Giuseppe Brindisi e che va in onda su Rete 4. Ebbene, in questa circostanza ha avuto un confronto piuttosto acceso con Francesco Borgonovo, il quale ricopre la funzione di direttore presso la testata giornalistica La Verità. Nonostante l’attivista avesse argomentato i suoi punti di vista in modo chiaro e lineare, Borgonovo ha voluto controbattere affermando con forza dei luoghi comuni a dir poco imbarazzanti. Ciò non è altro che lo specchio di una nazione come l’Italia che deve ancora compiere dei passi in avanti affinché determinate concezioni culturali retrograde finiscano finalmente nel dimenticatoio.

Per quanto la Tommasini difenda a spada tratta la comunità transgender (e non solo), c’è stato un momento in cui ha analizzato con cura un episodio specifico. Il caso in questione riguarda Fedez e la realizzazione del video per la canzone Mille. Alle riprese ha preso parte anche la drag queen Paola Penelope, la quale sostiene di essere stata maltrattata sia dal rapper milanese che da Achille Lauro. Carly Tommasini ha descritto l’episodio come una casistica che si può verificare in qualunque ambito lavorativo, soprattutto se si ricopre un ruolo “secondario” come quello della comparsa. Per cui, non bisogna cadere nel vittimismo ed occorre agire con forza solo quando si è costretti a fare i conti con delle discriminazioni oggettive e reali.