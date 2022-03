Carmela Barbato, chi è? età, figli, biografia, Instagram, compagno

Chi è Carmela Barbato?

Carmela Barbato è nata nel 1968, non sappiamo il mese e il giorno preciso poichè la donna vive lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e usa poco i social (infatti su Instagram, ha pubblicato appena 19 post con il suo accout carmen.barbato2000). La conosciamo per la storia con Gigi D’Alessio. I due si sono incontrati duranti gli anni adolescenziali( lui sedici anni, lei quindici) e si sono sposati prestissimo, quando ancora il cantante partenopeo era all’inizio della sua carriera. Era il 1986 quando la coppia decise di fare il grande passo, non ancora ventenni. Dal matrimonio con il cantante la donna ha avuto tre figli: Claudio nel 1986, Ilaria nel 1992 e Luca nel 2003. La relazione tra Carmela e Gigio durò vent’anni, fino al 2006, anno in cui la coppia si separò definitivamente quando il marito rimase folgorato dalla bellezza di una giovanissima Anna Tatangelo (all’epoca diciannovenne). Pare che la passione tra i due colleghi si sia accesa l’anno prima, nel 2005. Il cantante dichiarò qualche tempo dopo: “a me è capitato una cosa che capita a tante coppie, quello di innamorarmi di un’altra persona”.

Fu un boccone amaro da digerire per Carmela Barbato, che non la prese affatto bene sprofondando nell’angoscia e nella disperazione dopo l’allontanamento del marito. D’altronde, la fine di un matrimonio è una vedovanza. In un’intervista esclusiva rilasciata a Rai Due alla domanda “avresti mai pensato di non invecchiare con lui? avresti mai pensato che sarebbe finito il tuo matrimonio?” rispose con un secco no. A distanza di anni è riuscita a superare il dolore e a perdonare l’ormai ex marito, con il quale ora ha un rapporto civile, soprattutto per poter condividere insieme i successi e i traguardi dei loro tre figli. Qualche anno dopo il divorzio ha avuto una storia con Aimone Angeli ( ex tronista di Uomini e Donne nel 2008).

Figli

Claudio D’Alessio, nato nel 1986 a Napoli è il primogenito della coppia. Nonostante sia nato e cresciuto in un contesto familiare dove la musica era tutto, una volta preso il diploma decide per una strada diversa dal padre e si dedica all’imprenditoria. Infatti, finiti gli studi, crea un suo marchio che in secondo momento decide di vendere. Oggigiorno invece, pare stia investendo nel settore sport e wellness con buoni risultati. Ha avuto tre figlie da due donne diverse: Noemi, avuta in una precedente storia e già quindicenne. Sofia e Giselle, avute entrambe recentemente dall’attuale compagna Giusy LoConte.

Ilaria D’Alessio, nata nel 1992, è la secondogenita. Dell’unica figlia femmina del cantante non abbiamo molte tante notizie. Siamo al corrente del fatto che si è laureata presso la Sapienza Università di Roma, probabilmente in scienze politiche come testimonia una post su Instagram datato 3 Dicembre 2019 dove commenta la fine del percorso didattico.

Luca D’Alessio, nato nel 2003, è l’unico ad aver seguito le orme del padre. LDA (nome d’arte) è un concorrente del noto programma televisivo Amici di Maria De Filippi. Proprio il 6 Marzo scorso ha raggiunto il serale, dove si misurerà con i suoi amici e colleghi nella volata verso la finale del talent show. Inoltre, il figlio d’arte, vanta nel palmares già un disco di platino ottenuto con l’inedito Quello che fa male. Una vera promessa della musica italiana, ne sarà orgoglioso il papà.