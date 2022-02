Carne: 1 italiano su 10 l’ha tolta dalla propria tavola

Ce lo dicono i dati: un italiano su dieci ha scelto di togliere la carne dalla propria tavola. Questo, ovviamente, si ripercuote in una crisi nel settore dell’allevamento e della produzione di carne. Non a caso nel periodo 2011-2016 almeno 12mila allevamenti hanno dovuto chiudere i battenti, dato che i consumi sono abbastanza calati.

Ma in questi dati c’è qualcosa che stupisce. Ci sono delle motivazioni razionali alla base di questo abbandono piatti a base di carne nell’alimentazione, e del fatto che alcuni italiani si siano rivolti a diete vegane o vegetariane?

Negli ultimi vent’anni, sempre più spesso si sente dire che è importante aumentare il consumo di vegetali e legumi. Questo è indubbiamente vero; come è vero che troppe persone ancora non seguono le indicazioni della piramide alimentare. Ma da qui a bandire completamente un alimento dal proprio frigorifero, ce ne passa. Si possono trovare soluzioni meno drastiche.

Caratteristiche nutrizionali della carne

Per la Coldiretti, che nel 2016 ha indetto la Giornata Nazionale della Carne Italia, non è tutto come sembra. L’evento nazionale ha raccolto migliaia di persone, consumatori e allevatori, cuochi, nutrizionisti, che sono decisi a mettere la parola fine sulla disinformazione.

Molti medici e nutrizionisti sostengono come cucinare carne vada bene per la salute, dato che è un alimento importante per un’alimentazione completa. Non solo, per la dieta mediterranea e la cucina italiana ricette carne e pesce sono una parte preponderante.

La caratteristica principale è l’apporto di proteine, encessarie alla costruzione delle cellule e dei tessuti. Ovviamente sono contenute anche in molti alimenti vegetali, come i leguni, ma in quantità minore.

E’ vero che non è raccomandato cucinare ogni giorno un arrosto o un brasato; tanto meno accompagnare le lasagne a degli spiedini. Insomma, come in ogni cosa, è l’eccesso che fa male. Ma nella giusta quantità, niente si deve eliminare.

Carne benefici, l’importante è scegliere bene

Insomma la soluzione sarebbbe aiutare con equilibrio e buonsenso a fare scelte di acquisto consapevoli, piuttosto che eliminare del tutto ogni ricetta con carne dalla propria tavolta.

Certo, per la salute è anche importante sapere da dove venga il prodotto. Le carni italiane, ha sostenuto il presidente di Coldiretti, sono più sane, perché magre, e la produzione (come l’allevamento) seguono disciplinari rigidi; così da eliminare o ridurre al minimo la presenza di ormoni nella carne. Gli animali vengono alimentati bene, nel rispetto della loro natura, e sono sani.

Proprio per fugare dubbi e ignoranza in merito, Coldiretti ha predisposto delle figure, i “tutor della carne”, che aiuteranno i cittadini a comprendere quale sia il percorso della carne e quali siano le tutele sanitarie.

Per fugare la disinformazione, infatti, serve più conoscenza e meno dubbi e pregiudizi sui capisaldi dell’alimentazione.

Ogni scelta alimentare deve essere rispettata, ma è importante al netto di tutto che essa sia anche consapevole.

Cosa portare a tavola

Quindi, vale la pena di eliminare completamente tutte le ricette con la carne dal nostro menù? Non tutti sono d’accordo. Non si tratta solo di tradizioni o di questioni economiche; ogni alimento è importante per una dieta variegata, a patto di mangarne la giusta quantità.

Forse il segreto potrebbe essere proprio questo. Quando si preparano secondi piatti carne, aggiungere verdure in abbondanza e, se c’è un primo piatto, fare in modo che sia vegetariano. Le ricette di carne si possono lasciare per i pranzi più completi, mentre nella quotidianità concentrarsi su frutta, verdura e cereali. E’ questo un buon modo per cercare un equilibrio.