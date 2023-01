Caro Benzina: tutti i consigli per risparmiare e salvare il portafoglio

La questione caro benzina è stata al centro della discussione del governo italiano, creando preoccupazione tra i cittadini. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha affermato che la scelta di eliminare il taglio delle accise è in accordo con il programma del partito, ma è stata criticata a causa dell’aumento dei prezzi dei carburanti registrato finora nel 2023.

Il Decreto caro benzina

La premier ha spiegato che invece di distribuire 10 miliardi di euro in modo uniforme, si è deciso di concentrare le risorse su coloro che ne avevano più bisogno. Ciò ha permesso di aumentare il fondo destinato alla sanità, di estendere la platea delle famiglie per calmierare le bollette domestiche e di sostenere i crediti delle PMI che altrimenti sarebbero stati cancellati per prevedere il taglio delle accise. Questa decisione, sebbene criticata da alcuni, ha contribuito a sostenere le persone più bisognose durante la pandemia.

La soglia dei due euro al litro, che spesso viene superata, è un limite sia reale che psicologico. Il motivo è evitare eventuali speculazioni, che non sono state ancora confermate. Il Ministero dell’Ambiente ha affermato che i prezzi sono aumentati a causa della mancanza di tagli alle accise, ma secondo il Codacons i prezzi avrebbero dovuto diminuire ancora di più. Di conseguenza, i proprietari di benzinai stanno protestando e hanno annunciato uno sciopero previsto per il 25 e 26 gennaio 2023. A causa della situazione attuale, il governo sta prendendo in considerazione le richieste dei benzinai e sta cercando di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti. Intanto, però, i cittadini si domandano come risparmiare sulla benzina. Anche se richiede un po’ di impegno, abbiamo raccolto alcuni consigli di Altroconsumo da seguire per preservare il portafoglio senza rinunciare a spostarsi.

Come risparmiare sulla Benzina

Ecco alcuni semplici consigli per risparmiare sulla benzina nell’attesa che si abbassino i prezzi.

Preferire l’autopompa piuttosto che il servito, anche se la libertà dei prezzi rimane. Questo vale sia per la benzina che per il gasolio. In alcune province, il prezzo medio della benzina in modalità self service può essere fino a un 9% più basso rispetto a quello servito. Per risparmiare ulteriormente, è consigliabile evitare di fare rifornimento in autostrada, poiché i prezzi praticati in queste stazioni di servizio sono solitamente più alti rispetto a quelli praticati nelle altre stazioni. Per ottenere un risparmio maggiore, è importante confrontare i prezzi di benzina e gasolio tra le diverse stazioni di servizio. Un’altra buona pratica per risparmiare sul caro benzina è tenere l’auto in buone condizioni. Devi prestare attenzione al filtro dell’aria, cambiare l’olio e mantenere la giusta pressione e convergenza delle gomme. Per risparmiare sui carburanti, è importante controllare e confrontare i prezzi. Non è sempre detto che le pompe bianche, senza logo, siano più economiche. Per aiutarti a scoprire quali distributori offrono prezzi bassi, esistono app gratuite che monitorano in tempo reale i prezzi dei carburanti. Inoltre, ridurre la velocità senza effettuare grandi accelerazioni o frenate improvvise può aiutarti a ottenere un maggiore risparmio sui carburanti.

Bonus Benzina

Fino alla fine di marzo è stato prorogato il bonus benzina: un incentivo economico di 200 euro offerto dai datori di lavoro ai propri dipendenti. Questo bonus non comporta imposte, tasse o contributi ed è deducibile ai fini Irpef e Ires. Non è necessario fare domanda per ricevere il bonus poiché il datore di lavoro può decidere di darlo come fringe benefits o come buoni carburante. Inoltre, l’incentivo non concorre alla formazione del reddito dell’impiegato che lo riceve.