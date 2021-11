Carola Ballerina Amici 21: chi è, età, cognome, Parigi

Carola è una ballerina di 20 anni, originaria della Sardegna, attualmente allieva della scuola di Amici 21. Ballerina classica, entra nella scuola grazie alla maestra Alessandra Celentano che riconoscendo il suo talento, frutto di anni di studio e sacrifici, è sicura che la permanenza nella scuola possa portarla a migliorarsi ancora di più. Il suo cognome è Puddu e all’interno della scuola ha esternato una particolare simpatia per il cantante Luigi, apparentemente non ricambiata.

Carola Ballerina Amici 21 – dettagli informazioni

Nome: Carola

Cognome: Puddu

Anno di nascita: 2001

Età: 20 anni

Luogo di nascita: Selargius (Cagliari)

Professione: Ballerina

Profilo instagram ufficiale: @carola.puddu

Carola Ballerina Amici 21 età, famiglia, origini, carriera estero

Carola Puddu è nata a Selargius, in provincia di Cagliari. Classe 2001, mostra sin da piccola di avere uno spiccato talento per la danza. Il padre, è stato il primo a credere in lei e ad accompagnarla ai provini, nonostante la comprensibile preoccupazione, da genitore, che la figlia potesse illudersi e poi in futuro rimanerci male. All’età 9 anni supera l’esame d’ammissione per entrare a far parte alla Scuola di Danza dell’Opera di Parigi. I genitori di Carola, decidono dunque si far vivere questo meritato sogno alla figlia e la accompagno in Francia, dove Carola supera brillantemente la prova, vincendo una borsa di studio di sei mesi. Unica straniera (e prima sarda) a superare il turno di ammissione, Carola Puddu si trasferisce in Francia per inseguire il suo sogno. Dopo l’esperienza alla Scuola di Danza dell’Opera di Parigi, passa alla Scuola nazionale di Danza in Canada. Purtroppo a causa del covid la scuola chiude e Carola rientra in Italia. Sarà per questa coincidenza che decide di presentarsi ai provini di Amici 21, entrando nella scuola grazie alla maestra Alessandra Celentano.

Carola Ballerina Amici 21 instagram

Il profilo instagram di Carola è seguito da più di 100 mila follower, probabilmente grazie anche alla sua partecipazione al talent show Amici. Nel suo profilo è possibile notare molti scatti di momenti lavorativi all’interno dei teatri dove si è esibita in passato e scatti più leggeri legati alla sua vita privata.

Carola Ballerina Amici 21 e Luigi cantante

Dentro la scuola Luigi e Carola si mostrano da subito molto vicini, esternando una simpatia particolare. Ma, Luigi, dopo una iniziale conoscenza, ha ribadito di voler mantenere un rapporto di amicizia, nonostante la ragazza sembra esserci rimasta male.