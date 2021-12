Carolina Marconi: chi è, età, Gf, compagno, tumore al seno

Carolina Marconi è una famosa showgirl e attrice venezuelana naturalizzata italiana. Debutta in tv nel 1997 come valletta al programma Beato tra le donne e prende parte a una serie di programmi tv, ma diventata popolare nel 2004 per aver partecipato alla quarta edizione del reality show, Grande Fratello. Carolina è fidanzata con l’ex calciatore, Alessandro Tulli, dal 2013. La coppia, molto affiatata ha dichiarato di aver molto desiderato una famiglia insieme, e proprio a seguito di alcuni controlli fatti alla ricerca di una gravidanza, Carolina scopre di avere un tumore al seno. Dalla diagnosi, avvenuta nell’aprile 2021, Carolina ha dovuto sottoporsi a diverse sedute di chemioterapia e all’asportazione di uno dei due seni. Ora, Carolina ha terminato la terapia da circa 20 giorni, in attesa dei prossimi controlli, previsti per gennaio 2022.

Marconi Carolina – sintesi informazioni

Nome: Carolina

Cognome: Marconi

Data di nascita: 14 aprile 1978

Età: 43 anni

Luogo di nascita: Caracas

Segno zodiacale: Ariete

Professione: showgirl e attrice

Profilo instagram ufficiale: @marconicarolina

Carolina Marconi chi è, biografia, età

Carolina Marconi è nata il 14 aprile del 1978 a Caracas. Di origine italiana, suo padre Pasquale Marconi è un diplomatico italiano-eritreo. La madre Soraya, è venezuelana. Carolina ha 5 fratelli, tre femmine e 2 maschi ed un fratello adottivo, Annibal. Tra di loro sono molto legati. Diplomata al liceo linguistico di Colleferro, ha sempre voluto entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Il suo esordio in tv arriva nel 1997 quando compare come valletta nel programma Beato tra le donne, suo trampolino di lancio che poi la porteranno a lavorare anche per altri programmi.

Marconi Carolina Grande Fratello e carriera

Debutta in tv nel 1997 come valletta al programma Beato tra le donne e prende parte a una serie di programmi tv, tra cui tra cui I cervelloni nel 1998, Festa di Classe nel 1999, Goleada nel 2000 e Stasera pago io nel 2001. La sua popolarità arriva nel 2004 per aver partecipato alla quarta edizione del reality show, Grande Fratello. Posa, nel 2006, per un calendario sexy per la nota rivista For Men Magazine. Nello stesso anno conduce su Rai 3 il programma Tintoria Show e prende parte su Italia 1 a On The road.Nel 2008 recita nella soap opera Un posto al Sole su Rai 3, nel 2009 è stata la madrina del Latina e nel 2011 è protagonista della miniserie di Canale 5 Baciati dall’Amore. Dopo essere tornata al cinema nel 2015 per recitare nel film Matrimonio al Sud, nel maggio 2016 diventa imprenditrice aprendo lo store Aloha a Ponte Milvio a Roma.

Carolina Marconi fidanzato

Carolina è fidanzata con l’ex calciatore, Alessandro Tulli, dal 2013.

Carolina Marconi tumore al seno La coppia, molto affiatata ha dichiarato di aver molto desiderato una famiglia insieme, e proprio a seguito di alcuni controlli fatti alla ricerca di una gravidanza, Carolina scopre di avere un tumore al seno. Dalla diagnosi, avvenuta nell’aprile 2021, Carolina ha dovuto sottoporsi a diverse sedute di chemioterapia e all’asportazione di uno dei due seni. Ora, Carolina ha terminato la terapia da circa 20 giorni, in attesa dei prossimi controlli, previsti per gennaio 2022. Carolina Marconi instagram Il profilo Instagram di Carolina Marconi è molto seguito. La showgirl ha scelto di condividere con i suoi fan la dura esperienza che sta vivendo, legato ai suoi seri problemi di salute.