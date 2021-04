Carolina Ronca: chi è la bella corteggiatrice di Giacomo a Uomini e Donne?

Carolina Ronca, classe 1997, è scesa dalla scalinata del programma tv Uomini e Donne per conquistare uno dei tronisti, Giacomo Czerny. Un fisico da modella, aggraziata e sinuosa nei movimenti, non ha mai nascosto il suo carattere accattivante, dove alterna momenti di determinazione a momenti di grande insicurezza. Carolina e Giacomo hanno instaurato sin da subito un feeling molto particolare. Lui, del resto, non ha mai negato di sentirsi già molto legato alla giovane corteggiatrice, sia da un punto di visto fisico che mentale. Tra i due, infatti, è già scattato un romantico bacio, descritto in studio durante una puntata, visto che è avvenuto a telecamere spente.

Chi è Carolina Ronca

Nome: Carolina

Cognome: Ronca

Data di Nascita: 28 giugno 1997

Età: 23 anni

Luogo di nascita: Albano Laziale (Roma)

Studi: Laurea in Storia dell’Arte

Profilo Ufficiale Instagram: @insta_kerol

Biografia

Carolina Ronca, è nata il 28 giugno 1997 in provincia di Roma, ad Albano Laziale. Carolina, si è presentata in tv, come appassionata di arte. E’ laureata in Storia dell’Arte e ha dichiarato che il suo sogno è quello di diventare un critico d’arte. Molto legata alla sua famiglia, ha più volte dichiarato di esser sempre stata circondata dall’amore. Per lei i suoi genitori sono un vero punto di riferimento e un esempio da seguire, visto che stanno insieme sin da quando sono piccoli. A lei piacerebbe vivere una storia d’amore proprio come la loro. Molto posata e riservata, ha saputo tirare fuori tutto il suo carattere, senza nascondere le sue fragilità, pur di farsi conoscere da Giacomo. Una bellezza acqua e sapone che ha iniziato questa esperienza sostenendo di essere alla ricerca di “un ragazzo che le tenga testa e condivida con lei la sua quotidianità”. Per adesso, Carolina sembra avere tutte le carte in regola per far perdere la testa al tronista.

Carolina Ronca Instagram

Il profilo instagram di Carolina è cresciuto molto negli ultimi mesi, grazie alla sua partecipazione al programma di Uomini e Donne. Non sappiamo quanti fossero i suoi follower prima di apparire in tv, ma, ad oggi, ha superato quota 17 mila. Con i suoi 126 post all’attivo, si nota come Carolina ami condividere le foto che ritraggono la sua vita quotidiana e le sue uscite con le amiche.