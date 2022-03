Carolina Tedeschi, chi è? Fidanzato, formula1, data di nascita, cosa fa

Carolina Tedeschi è una ragazza poco più che ventenne, ma è una delle pochissime donne appassionate di uno sport automobilistico come la Formula 1, vediamo di seguito più nel dettaglio chi è, cosa fa e scopriamo qualche curiosità anche sulla sua vita privata.

Chi è e cosa fa Carolina Tedeschi

La giovane Carolina è cresciuta circondata dall’amore per i motori in famiglia: ancora bambina insieme ai genitori, si metteva in viaggio per seguire il fratello in giro per le piste di gara automobilistiche presenti su tutto il territorio nazionale. All’epoca Carolina Tedeschi odiava il moto sport perché doveva trascorrere i suoi fine settimana da “randagia” ovvero spostandosi e sostando in camper, nei kartodromi e tutto per seguire uno sport di cui non le importava nulla.

Senza poterlo mai immaginare, però, con il tempo il motor-sport si è insinuato sotto pelle, fino a diventare la più grande passione di Carolina Tedeschi. Ad inizio 2020 si è trovata per la prima volta a seguire le gare automobilistiche da sola e senza familiari e li si è accorta di quanto le piacesse commentare le gare e di come fosse sconfortante non avere nessuno con cui condividere questa passione. Carolina ha così avuto l’idea di ritagliarsi uno spazio online con cui poter condividere i commenti e le curiosità del magico mondo della Formula 1, uno spazio cresciuto durante il lockdown e divenuto velocemente una vera e propria community. Il suo sito si chiama F1withCarolina e non è da sola, l’accompagna una generazione intera di fan del motor-sport: tutti coloro che la Formula 1 hanno imparato a conoscerla online, una nuova generazione tecnologicamente “avanzata” che la ventitreenne Carolina rappresenta alla perfezione.

F1withCarolina non è altro che l’originale canale Youtube della Tedeschi convertito in canale per pubblicare i video e i commenti delle gare automobilistiche. Poi sono seguiti anche Instagram, Twitch e altre forme di condivisione di questa passione per i motori. Il riscontro di questa iniziativa è stato davvero grande e inaspettato, favorito sicuramente da un periodo di crescita conseguente alle restrizioni del lockdown per il covid. Nel 2021 per Carolina Tedeschi è arrivata anche la collaborazione con Sky all’interno del programma seguitissimo Race Anatomy.

Carolina Tedeschi: data di nascita, fidanzato e Formula1

Carolina rappresenta la nuova generazione dei commentatori del motor-sport: classe 2009, la ragazza ha dichiarato di essere felicemente fidanzata.

Per quanto riguarda la Formula1, a Carolina piace l’idea che i commenti social delle gare sportive possano avvicinare i giovani della sua stessa generazione, aprendoli al confronto e al dialogo sportivo, ma anche alla socializzazione e rendendo al contempo il motor-sport più accessibile e fruibile da parte di tutti. I ragazzi oggi si appassionano di Formula1 seguendo i piloti sui loro profili social, è quindi dal web che parte tutto: si tratta di un percorso diverso da quello del passato.

A Carolina, visti i costi a volte proibitivi dei biglietti per le care di Formula1, piacerebbe anche organizzare degli eventi pubblici reali e gratuiti come dei meet and greet tra piloti e fans nelle piazze delle città italiane.