Carriera diplomatica: il ruolo di una formazione adeguata

Il diplomatico è un professionista di alto livello incaricato di rappresentare lo Stato nelle relazioni internazionali. Il suo ruolo principale consiste nel promuovere le relazioni commerciali e culturali tra lo Stato italiano e il Paese in cui opera. Inoltre, tra i suoi compiti rientra anche quello di fornire servizi ai cittadini italiani che risiedono nel territorio straniero o ai residenti in Italia. Si occupa di questioni quali l’emissione di passaporti, visti e il diritto di voto all’estero. A fronte delle numerose mansioni che è chiamato a svolgere e le diverse difficoltà da affrontare, è fondamentale comprendere che la scelta di intraprendere la carriera diplomatica va fatta con molta consapevolezza. Non solo richiede uno studio intenso per raggiungere una formazione post-laurea di alto livello, ma implica anche un’elevata selettività in ambito lavorativo.

Da un punto di vista formativo, questa professione necessita di una conoscenza approfondita delle materie giuridiche legate all’ordinamento italiano, europeo e internazionale, nonché di materie economiche, soprattutto a livello globale. È importante sottolineare che la sola formazione accademica non è sufficiente; è necessario possedere alcune competenze che sono ritenute fondamentali per poter intraprendere la carriera diplomatica: come leadership, avere propensione al problem solving, capacità di lavorare in team, resistenza allo stress, capacità di negoziare e attitudini manageriali.

Inoltre, non bisogna trascurare la passione per le culture diverse, che è fondamentale in un lavoro come questo, in cui il professionista si trova ad interagire in contesti socio-culturali completamente differenti da quello di origine.

Nel dettaglio, la formazione accademica necessaria per accedere a questa professione richiede l’immatricolazione presso un corso di laurea in Scienze Politiche, in Giurisprudenza ed in Economia. Coloro che desiderano un percorso di studi più specifico possono valutare il piano della laurea in relazioni internazionali, ma in generale ciascuno di questi corsi di laurea offre un background formativo orientato a questa professione. Tuttavia, è importante sottolineare che il titolo di laurea da solo non è sufficiente. È fondamentale accedere ad uno dei numerosi master di primo o secondo livello sia presso università statali sia presso università telematiche. In quest’ultimo caso viene data la possibilità di poter seguire le lezioni a distanza grazie alla metodologia didattica e-learning, consentendo ai lavoratori di poter conciliare la vita professionale con gli studi universitari, come ad esempio i corsi erogati dall’Università telematica Niccolò Cusano.

L’accesso alla carriera diplomatica non è immediata. Prima di tutto, bisogna partecipare e superare un concorso bandito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), come previsto dalla Costituzione all’articolo 97. I vincitori sono chiamati a svolgere un tirocinio di 9 mesi, sia in Italia che all’estero, durante il quale sono chiamati a seguire un corso di formazione, al termine del quale avranno l’opportunità di intraprendere la carriera diplomatica come Segretario di Legazione che rappresenta il gradino più basso nella carriera diplomatica. A questo fanno seguito Consigliere di Legazione, il Consigliere d’ambasciata, il Ministro plenipotenziario e infine l’Ambasciatore. Ad ognuno di questi stadi è possibile accedere solo dopo un lasso di tempo (anche fino a 10 anni) al termine del quale si viene promossi al grado successivo.