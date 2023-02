Carta di debito: come funziona e le differenze con la carta di credito

La carta di debito è uno strumento molto utile che consente di acquistare beni e servizi senza l’utilizzo di contante o moneta fisica, anche se al momento della transazione non si dispone del denaro necessario. Si tratta in pratica di una soluzione che permette di fare acquisti anche in caso di saldo negativo sul conto corrente bancario.

Questo significa che, a differenza della carta di credito, con la carta di debito non si effettuano prelievi a credito, bensì si vanno a utilizzare fondi presenti sul conto corrente. Pertanto, è importante gestire con attenzione questo strumento per evitare di incorrere in situazioni finanziarie problematiche. Per evitare di incorrere in spese aggiuntive è sempre meglio controllare le tariffe applicate dalla banca e assicurarsi di essere a conoscenza della data di scadenza della carta.

Carta di debito e carta di credito

La carta di debito è uno strumento di pagamento elettronico, collegato al conto corrente di una banca o di un istituto di credito, che permette al titolare del conto di effettuare acquisti o prelievi in modo rapido e sicuro. Si presenta sotto forma di tessera magnetica rettangolare con un design differente in base all’istituto che la emette, su cui sono stampati i dati del titolare (non tutte le banche lo fanno) e che contiene un chip con tutte le informazioni identificative del cliente e del conto. Si tratta di un metodo di pagamento semplice ed efficiente che evita l’utilizzo di contanti ed è anche più sicuro rispetto alle carte di credito, in quanto permette un controllo più accurato delle transazioni.

La carta di debito è uno strumento bancario che consente all’utente di prelevare denaro contante dagli sportelli ATM, di pagare online, previo attivazione dei servizi presso la propria filiale, e di effettuare pagamenti tramite Pos in negozi e altre attività. Per l’utilizzo della carta e per i pagamenti, l’utente riceverà un codice Pin, fornito dalla banca o dall’istituto di credito. Inoltre, l’utente può tenere sotto controllo il saldo presente e le entrate sul proprio conto corrente.

Come funziona la carta di credito

Negli ultimi anni, sia le carte di debito che le carte di credito hanno subito modifiche sia in termini di design che per quanto riguarda l’utilizzo. È stato introdotto un sistema di pagamento contactless che permette di effettuare acquisti con carte di credito, carte di debito e carte prepagate (se abilitate) semplicemente avvicinandole al lettore POS. Questo ha reso l’uso delle carte di pagamento più comodo, veloce ed efficiente. Inoltre, con l’avvento di questa tecnologia, sono state introdotte nuove misure di sicurezza come la tecnologia EMV che fornisce un livello di protezione maggiore contro le frodi bancarie.

La differenza tra i due metodi di pagamento

Carta di credito e carta di debito sono tutte e due collegate al conto corrente del titolare ed emesse dalla banca scelta. In molti si chiedono qual è la differenza tra le due. Si tratta di due tipologie di pagamento che presentano delle differenze sostanziali nella modalità con cui le spese effettuate vengono poi addebitate all’utente. Per quanto riguarda la carta di credito, i pagamenti non vengono addebitati immediatamente, ma successivamente e in un’unica soluzione, in genere il 15 del mese successivo.

Questo tipo di carta permette quindi al titolare del conto di effettuare acquisti anche se la disponibilità economica attuale è insufficiente, a patto di saldare il conto il mese successivo. La carta di debito, invece, prevede che le spese vengano addebitate sul conto corrente del titolare il giorno stesso dell’acquisto o del prelievo. Tuttavia, le tempistiche di addebito possono variare in base alla banca o al negozio in cui sono stati effettuati gli acquisti. Inoltre, è importante ricordare che la carta di debito non consente di effettuare pagamenti superiori alla disponibilità economica sul conto corrente.