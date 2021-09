Casinò Live, tecnologia e segreti

Quando si pronuncia la parola Casinò, nella mente si crea immediatamente l’immagine di sale ampie dai soffitti alti dal quale scendono lampadari di cristallo. Nei saloni troneggiano tavoli di Roulette e BalckJack intorno ai quali si affollano uomini e donne alla ricerca di un colpo di fortuna. Tutti indossano abiti eleganti, smoking per i signori e abiti arditi per le signore. Tra le mani tengono una coppa di Martini, agitato e non shakerato. Ovviamente si tratta di una fantasia che risente di suggestioni letterarie e cinematografiche direttamente ispirate al mondo di James Bond, ma che hanno poco a che fare con la realtà. Soprattutto oggi che è possibile giocare comodamente da casa propria. Nonostante questo, però, grazie alla nuova tendenza perfettamente rappresentata da casino live online, le atmosfere e il gioco possono tornare ad avere un valore aggiunto. E, se volete, potete anche vestirvi eleganti.

Messa da parte questa fantasia, è opportuno spiegare con chiarezza cosa si intende per Casino Live. Si tratta di una sorta di ponte che, in questi ultimi anni, è riuscito a colmare la distanza tra il gioco dal vivo e quello virtuale. Il valore aggiunto di questa modalità è la “presenza’ di un croupier, ossia un professionista del gioco il cui compito è accettare le scommesse, servire le carte per il BlackJack e assicurarsi della validità del gioco. Un particolare, questo, che, già da molti anni è risultato vincente . Le entrate dei Casinò che hanno aderito, infatti, sono aumentate notevolmente e non bisogna certo rimanere stupiti. D’altronde, giocare con un’effettiva interazioni da maggiore soddisfazione. Stabilito il valore economico e ludico del Casino Live, ora è fondamentale capire quale tecnologia lo ha reso possibile. La parola magica, in questo caso, e OCR, ossia un software per la lettura e il riconoscimento ottico di carte e dadi.

OCR, la formula magica dei Casinò Live

Per molti OCR è una sigla misteriosa e senza significato. Per i creatori dei Casinò Live, invece, è l’elemento essenziale senza il quale non sarebbe possibile mettere in collegamento il croupier con il giocatore. In definitiva si tratta di un riconoscimento ottico dei caratteri. La tecnologia ha iniziato a mietere successi e a trovare la sua applicazione intorno agli anni novanta, soprattutto per la digitalizzazione dei giornali cartacei. Una attività che, prima di quel momento avveniva in modo manuale con un grande dispendio di tempo ed energie. Dalla carta stampata, poi, ha trovato altri modi per essere applicata. Tra cui il Casinò Live. Ma come funziona effettivamente?

Spiegare le funzioni tecniche di un programma o di un algoritmo non è mai semplice, per questo motivo è molto importante essere più chiari possibile. Iniziamo con il dire che, grazie all’OCR, è possibile catturare tutto quello che accade nello studio dove agisce il croupier. Le informazioni, poi, vengono trasmesse direttamente sul desktop del computer o lo schermo del tablet del giocatore.

Prima dell’avvento dell’OCR, però, un risultato simile si poteva ottenere affidandosi ad un altro tipo di tecnologia, ossia quella a radiofrequenza. Per il giusto funzionamento era necessario avvalersi dell’aiuto di speciali carte “truccate”, ossia dotate di un codice a barre o di un chip per permettere la loro identificazione. Questo software è andato in pensione grazie proprio all’arrivo dell’OCR, che ha garantito una migliore efficienza e velocità.

Illuminazione, fotocamera web e unità di gioco, gli alleati dell’OCR

Perché l’OCR riesca nella sua funzione, però, ha bisogno dell’aiuto di alcuni alleati. Il riferimento non occasionale è all’illuminazione, la fotocamera web e l’unità di gioco. In sostanza tutti elementi che permettono una perfetta resa visiva ed una comunicazione altrettanto efficace tra croupier e giocatore. Per comprendere meglio di cosa stiamo parlando, iniziamo a considerare i particolari riguardanti l’illuminazione. Anche andando semplicemente per logica, è facile intuire quanto una luce ottimale sia fondamentale per la successiva resa sugli schermi dei vari dispositivi con cui si gioca. In modo particolare devono essere illuminati nel migliore dei modi gli elementi direttamente coinvolti come dadi, le carte e il tavolo. Ed è per questo che gli studi dedicati al Casinò Live presentano un’illuminazione che parte direttamente dal basso, ossia dai pavimenti. Ma quali sono le lampade migliori da utilizzare? La domanda non è assolutamente secondaria, perché non tutte sono adatte. All’inizio in molti hanno optato per una soluzione alogena che, a lungo andare, si è dimostrata inefficace per un lavoro svolto sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro. Dopo vari tentativi la soluzione è arrivata grazie all’illuminazione fluorescente.

Altro elemento essenziale per la qualità dei Casinò Live è la fotocamera web. In questo caso a fare la differenza, oltre alla qualità tecnologica, è anche il numero di camere utilizzate. I migliori Casinò, infatti, utilizzano una quantità abbastanza elevata per dare la migliore visuale sul gioco e sul tavolo. In caso contrario, infatti, decade il valore stesso di questa esperienza, il cui senso è una partecipazione attiva e visiva.

Chiudiamo questo viaggio nel mondo dei Casinò Live con un’altra tecnologia fondamentale. Si tratta della GCU, ossia l’unità di controllo del gioco. Questo software, in particolare, corre in aiuto del croupier, coadiuvandolo nel tenere sotto controllo l’andamento del gioco e la sua fluidità. In parole povere, grazie al GCU vengono decodificate alcune informazioni come, ad esempio, il numero di carte che sono state distribuite, i numeri usciti e le puntate fatte. Ma cosa avviene con tutte queste informazioni? Facile. Vengono tradotte dal software per poi essere riportate direttamente sugli schermi dei giocatori. In questo modo sono informati in tempo reale di tutto quello che accade sul tavolo da gioco. Ecco, dunque, come l’atmosfera di un Casinò viene portata direttamente nelle case dei giocatori. A questo non rimane che puntare e fare il vostro gioco.