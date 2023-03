Casino online italia e slot con bonus acquistabili

I casinò online stanno vivendo un periodo di prosperità in tutto il mondo, e l’Italia non fa eccezione, grazie soprattutto allo sviluppo tecnologico, che permette di poterci giocare in qualsiasi momento e da qualunque posto. Sono diversi i giochi più popolari nei casinò, ma possiamo affermare con certezza che quello delle slot machine, è da sempre uno dei più ricercati, grazie alla sua immediatezza di gioco e alle poche regole necessarie da conoscere. Oggi tratteremo una categoria di slot che sta spopolando tra i giocatori, ovvero quelle con i bonus acquistabili durante il gioco, e in quali casino online italia possiamo trovarli.

Slot con bonus acquistabili: principale differenza

Cosa distingue questa tipologia di slot da quella tradizionale è, come il nome lascia già intendere, il poter acquistare direttamente in gioco il bonus, senza dover attendere la sua attivazione tramite fortuna durante il gioco. L’attivazione di questi bonus porta diversi vantaggi, come maggiori probabilità di vincita, giri gratuiti e vincite maggiori. Visto che questa tipologia di slot sta prendendo sempre più piede, sono tantissimi i casinò online italia che la mettono a disposizione dei propri giocatori.

I bonus di queste slot machine, potranno essere attivati in qualsiasi momento durante la partita, solitamente tramite un’apposita scritta su schermo, la quale reciterà una frase del tipo “attiva bonus” oppure “compra bonus”. Ognuno di questi bonus ha un costo diverso a seconda della slot machine dove avremo scelto di giocare, e questo è uno dei fattori principali da tenere in considerazione, quando andremo a scegliere su quale slot con bonus acquistabili giocare. Oltre questo, è sempre buono dare un’occhio alla percentuale di RTP e alla vincita massima concessa dalla slot.

Dove giocare alle slot con bonus acquistabile

Ormai è facilissimo trovare siti specializzati che offrono slot di questa tipologia. Ne abbiamo scelte alcune tra le più popolari del momento, facilmente fruibili in diversi casino online italia. Ovviamente raccomandiamo sempre di tenere d’occhio i diversi fattori spiegati prima quando scegli la slot dove giocare.

Extra Chilli

Una slot machine con ambientazione dedicata alle specialità piccanti messicane, Extra chilli offre 117649 paylines, un RTP del 96,8% e una vincita massima di x20000.

Gates of Olympus

Questa volta tocca al tema mitologico Greco, in una slot machine molto apprezzata, che offre ai suoi giocatori un RTP del 96,5%, 20 paylines e una vincita massima di x5000.

Knight Rider

Slot machine che riporta in voga la serie televisiva Supercar, e offre un RTP del 96,1%, 26 paylines e una vincita massima del x7000.