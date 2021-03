Casoria, iguana ferito e ustionato chiuso e esposto al pubblico. La macabra scoperta dei carabinieri

Esemplare di Iguana a rischio di estinzione detenuto presso la sede operativa di una società di servizi di consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro.

Questo e’ quanto hanno rinvenuto i militari del nucleo cc cites di Napoli unitamente ai medici veterinari ASLNA1 del CRIUV, Regione Campania.

Iguana in pessime condizioni. La scoperta dei carabinieri

L’esemplare, di circa 1,30 mt. di lunghezza, era detenuto in una teca di dimensioni insufficienti che ne impediva i naturali movimenti, mancante, inoltre, di un microambiente confortevole e simile a quello di origine.

Infatti l’animale presentava una lesione alla punta del naso (verosimilmente per l’impatto con la teca), il terzo dito della zampa anteriore sx era di forma irregolare, una lesione (ustione) cutanea al fianco sinistro (per l’impatto con le lampade riscaldanti poste in alto alla teca senza protezione).

Il sequestro

Il rettile, incluso nell’allegato “B” al Reg. Nr. 338/97 e s.m. e nell’appendice II della Convezione di Washington (CITES),pertanto è stato sequestrato per violazione degli artt. 727 e 544/ter c.p. ed il titolare della predetta società deferito alla competente A.G.

L’animale e’ stato temporaneamente affidato alle cure dei veterinari della ASLNA1 – CRIUV e poi successivamente trasferito presso struttura idonea.