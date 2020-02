Castelfidardo: assalto in casa, banda sorpresa a rubare…. Giovane ragazza presa a sassate per scappare

Ladri con l’intento di terminare la missione senza paura sono entrati in una casa situata a Castelfidardo nelle Marche. Non tanto per il numero di colpi o per il bottino, quanto semmai per la modalità. In tre hanno cercato di smurare la cassaforte di una casa e, sorpresi dai vicini del piano di sopra, non hanno desistito, anzi, hanno insultato chi gli urlava di andar via, fino a lanciare una pietra ad una giovane ragazza che stava sul balcone con i genitori.

La ragazzina è stata colpita ad un braccio ma senza avere gravi conseguenze. Il tutto è accaduto verso le ore 19 di sabato scorso in via Volpi, nella zona bassa delle Fornaci non tanto distante dalla caserma dei carabinieri.

loading...

Commenti

commenti