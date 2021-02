Caterina Balivo: addio al nuovo programma, saltata la conduzione

Caterina Balivo sostituita per condurre un nuovo programma

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo nella sua rubrica del settimanale Oggi, Caterina Balivo sarebbe stata sostituita nella conduzione del nuovo programma, La canzone segreta, in onda questa primavera. A quanto pare, al suo posto è stata scelta l’attrice Serena Rossi, attualmente all’apice del suo successo.

Ricordiamo che Caterina Balivo, dopo la chiusura della trasmissione del pomeriggio Vieni Da Me, lo scorso giugno, aveva deciso di prendersi un periodo lontano dalle telecamere, per dedicarsi alla famiglia. Questo anche, e soprattutto, per via del Covid-19. La Balivo aveva dichiarato in più interviste di voler stare vicina e garantire la sicurezza dei suoi cari in un momento così difficile. Non a caso, tra le sue intenzioni c’era quella di tornare in tv con un programma che la impegnasse di meno durante la settimana. E inizialmente, infatti, girava voce che sarebbe stata al timone proprio de La canzone segreta per tali motivi.

Sfortunatamente per lei, le cose sono andate diversamente e il suo ritorno in tv dovrà essere rimandato. Al momento, non sono chiari i motivi per cui la Balivo sia stata sostituita, anche perché di recente era apparsa in veste di giudice nello show di Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato. Di fatto, ciò escluderebbe delle ipotetiche incomprensioni tra lei e la Rai.

Caterina Balivo condurrà Domenica In?

Ebbene sì, se è pur vero che Caterina Balivo è stata esclusa dalla conduzione de La canzone segreta, non è detto che per lei non possano esserci grandi progetti in arrivo. Alcune voci di corridoio, infatti, l’avrebbero già designata come prossima conduttrice della prossima stagione di Domenica In, in sostituzione di Mara Venier. Sarà vero? La padrona di casa Rai per eccellenza, sarà disposta a cedere il suo “trono” alla Balivo?

Non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprirlo.