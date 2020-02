Caterina Balivo festeggia i suoi 40 anni, gli scatti della festa di compleanno. Canti e balli sfrenati fino a tarda notte

La tanto amata Caterina Balivo ha compiuto di recente 40 anni. Balli e canti a più non poso fino a tarda notte. In data 21 febbraio 2020, La Balivo nelle storie Instagram ha mostrato come felicissima balla fino a tarda notte con i colleghi di Vieni da Me programma TV che dirige lei stessa.

Iniziando dall’astrologo Simon and the Stars a Lorenzo Farina, autore della pagina Baby George ti disprezza e social media manager del programma. Presenti anche le “sciure” del programma televisivo, Rachele Montella e Rossella.

loading...

Poi con il passare della serata giunge anche il momento tanto atteso taglio di torta con il marito Guido Maria Brera.

Commenti

commenti