Catia Franchi, chi è? Età, Instagram, lavoro, figli, Uomini e Donne

Occhi azzurri e occhiali da diva, capelli corti e castani, un taglio stiloso e preciso e un carattere tutto pepe; di chi stiamo parlando? Di Catia Franchi ovviamente.

Chi è Catia Franchi

Catia Franchi è la sorella di una ben più nota Franchi italiana. E anche la dama che a poche settimane dal suo ingresso nello studio di Uomini&Donne, il programma in day time di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, si è già fatta notare per il suo carattere esplosivo e sui generis.

Il suo cognome, come anticipato, può già dire qualcosa e se vi è venuto in mente il noto marchio di moda italiana, avete indovinato: Carla Franche è la sorella della nota stilista italiana Elisabetta Franchi.

Di lei sappiamo che è nata a Bologna, ma non sappiamo quando, non ha rivelato data di nascita e di conseguenza la sua età.

Figli e lavoro

Catia Franchi lavora nell’azienda di famiglia insieme a sua sorella Elisabetta. Parlando di se stessa durante la presentazione del dating show di Canale 5, ha rivelato di essere appassionata di sport, di montagna, di andare spesso in bicicletta e di partecipare alle maratone sportive (pare abbia preso parte a circa 20 maratone).

Per quanto riguarda la famiglia sappiamo che Catia è madre di due figli, un maschio e una femmina: Milos e Noemi.

E’ anche zia di Ginevra e Leone, figli della sorella Elisabetta.

La partecipazione a Uomini e Donne

Dallo scorso mese di aprile Catia Franchi è entrata a far parte del parterre del trono over di Uomini e Donne.

Si è fin da subito esposta, chiarendo che, dietro quegli occhialoni, si nasconde un carattere combattivo e risoluto. Il primo attacco è arrivato contro Biagio, il cavaliere del trono over, che riesce a far parlare di se, mai in maniera troppo carina, ogni volta che si siede a centro studio.

Il motivo è sempre lo stesso: il suo comportamento verso le dame con cui esce, che ha il solo scopo di prendere il centro studio e farsi notare, insomma la visibilità.

Tuttavia, con grande sorpresa e un filo di disappunto degli spettatori, Catia decide a sua volta di uscire con Biagio e qui… apriti cielo.

Cos’ è successo tra Catia e Biagio di Uomini e donne

Invitati dalla padrona di casa, Maria De Filippi a raccontare la loro uscita, si scatena un dialogo surreale tra i due. Catia accusa Biagio di averla portata a cena, durante la prima uscita, nel ristorante dell’hotel e non in un ristorante vero:”insieme ad altre tre vecchie mummie” (parole della dama).

Biagio si difende dicendo che per lei ha speso 100€. Inoltre la dama lamenta anche il mancato dono delle mozzarelle più volte promesso dal cavaliere, noto imprenditore caseario Campano.

Ma la parodia non volge al termine così, il meglio deve ancora arrivare. Il culmine si raggiunge quando lei lo accusa, durante la seconda uscita, di avergli promesso di portarla a mangiare sushi e invece la porta in una pizzeria al taglio, dove non ci sono neppure le posate.

E da lì apriti cielo! La Franchi si è tirata dietro l’ira di Gianni Sperti e Armando Incarnato che, forse per la prima volta, sono riusciti a far passare come simpatico Biagio. L’unica a dare ragione alla Franchi è stata Tina Cipollari, che ha accusato il cavaliere di essere tirchio e tirato… di avere i ricci nelle tasche insomma.

Profilo Instagram

Il suo profilo Instagram ad oggi conta 37.2mila follower. Questi ultimi sono aumentati da quando la donna è entrata nel parterre di Uomini&Donne”. In mostra sul social la sua passione per lo sport, ricordi d’infanzia e, ovviamente, gli splendidi abiti della maison Franchi, per cui lei stessa fa da modella.