Cavallermaggiore: Aveva 2 chili di hashish, 51 mila euro in contanti. E il reddito di cittadinanza

Un uomo di 43 anni arrestato dai carabinieri a Cavallermaggiore

Un uomo di 43 anni di Fossano (Cn) è stato arrestato dai carabinieri di Cavallermaggiore perché trovato in possesso di 2 kg di hashish e 51 mila euro in contanti. L’uomo, incensurato, senza un lavoro e con reddito di cittadinanza, è in carcere a Cuneo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il fossanese era a bordo di un’utilitaria a Marene quando è stato fermato dai militari dell’Arma: in auto aveva un kg di droga suddiviso in panetti e centinaia di euro in contanti. Con la perquisizione in casa a Fossano sono spuntati altri 900 grammi di hashish e oltre 51 mila euro in contanti, di cui il disoccupato non ha saputo dare spiegazioni credibili.

