CEC Bank ottiene il primo rating internazionale: Fitch BB rating

CEC Bank, l’istituto finanziario con la più lunga tradizione e la più grande rete territoriale in Romania, ottiene per la prima volta un rating da Fitch Ratings, una delle prime agenzie di profilo internazionale. A seguito della valutazione, CEC Bank ha ottenuto il rating emittente BB.

Bogdan Neacsu, CEO di Cec Bank e Presidente di ARBFoto: notizie importanti

“Ottenere un rating Fitch è un segnale che la banca ha un solido profilo finanziario e rispetta le buone pratiche di corporate governance e trasparenza. Il rating da parte di un’agenzia internazionale è un passaggio necessario, nel contesto in cui CEC Bank intende accedere ai mercati dei capitali mediante l’emissione di obbligazioni subordinate.Vogliamo diversificare le nostre fonti di finanziamento per supportare la crescita e il consolidamento della posizione di mercato e riteniamo che gli strumenti che lanceremo creeranno nuove opportunità per gli investitori”, afferma Bogdan Neacșu, Direttore Generale di CEC Bank.

CEC Bank ha avviato un ampio programma di modernizzazione e trasformazione nel 2019. Negli ultimi 3 anni, la banca è riuscita ad aumentare la propria quota di mercato – dal 6,50% nel 2018 al 7,9% alla fine del 2021 e ha registrato un aumento del 72% delle attività bancarie . Allo stesso tempo, i profitti della banca sono aumentati a livelli record – di oltre 350 milioni di lei all’anno nel periodo 2019-2021.

Il rating di CEC Bank riflette la solida posizione finanziaria, il buon livello di liquidità e il modello di business sostenibile, dato che la banca opera principalmente su fonti attratte da clientela non bancaria e possiede la rete territoriale più ampia del Paese, con una quota di oltre il 25% in il numero totale di unità bancarie in Romania.

La Banca è impegnata in una serie di progetti di investimento e informatici volti a consolidare il modello di business ibrido lanciato nel 2019, attraverso il quale i prodotti e servizi di CEC Bank sono disponibili sia attraverso la rete fisica che online. CEC Bank è stata una delle prime banche in Romania a digitalizzare i propri prodotti bancari: conti chirografari e prestiti possono essere contratti online al 100% da privati ​​e, nell’ultimo anno, l’offerta digitale è stata estesa alle PMI – con pacchetti di conti bancari e lettere di garanzia contrattabile a distanza.