Cecilia Rodriguez col seno al vento manda in tilt i fan: “Ogni tanto bisogna fargli prendere aria”

Cecilia Rodriguez è tornata al centro dell’attenzione questa volta con una super serata hot in casa a Milano. La più piccola delle Rodriguez ha preparato una cena per il suo amato Ignazio, mentre lui si rilassa sul divano con il piccolo cane di casa. Poi è scattata una foto che non ti aspetti e Cecilia ha mostrato una piccola porzione di seno ai fan scrivendo le seguenti parole: “Lolita”. Perfino la sorella Belen ha voluto commentare “Ma tuttaapo’?”. E Cecilia ha replicato subito provocatoria: “Ogni tanto bisogna fargli prendere un po’ d’aria”.

Pantaloni morbidi fluo, mini canotta bianca sollevata e cappello in testa, Cecilia stuzzica pesantemente stringendo il seno fra le braccia mostrandone una piccola porzione. Tanto basta per far salire la temperatura ai moltissimi follower che la seguono ogni giorno. Dopo la cena, con tanto di mani che si sfiorano, Ignazio posta la foto della tavola. Come sarà terminata la serata bollente?

loading...

Commenti

commenti