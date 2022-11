Cena tra amici: cosa preparare?

Hai organizzato una cena tra amici e hai pianificato tutto nel dettaglio: il tema della serata, i giochi e le attività con cui intrattenere gli ospiti, la musica di sottofondo, ecc. C’è una cosa però a cui ancora non hai pensato, il menu. Cucinare per molti amici può destare una certa ansia, perché si teme di sbagliare qualcosa e di rovinare una perfetta serata in compagnia. Inoltre quando si cucina per qualcuno bisogna prestare particolare attenzione ad intolleranze, allergie o scelte alimentari di vegani o vegetariani.

Tuttavia non c’è da preoccuparsi il ricettario dell’Italia è talmente ricco e vario che è praticamente impossibile non trovare qualche idea originale o semplicemente adatta all’occasione. Ad esempio se disponi di un barbecue in giardino potresti pensare a una gustosa grigliata di carne o se hai un forno a legna potresti informarti su come preparare una perfetta pizza Margherita.

In questo articolo proviamo a facilitare la tua ricerca di un perfetto menu da proporre ai tuoi amici con qualche idea sfiziosa ma semplice e veloce da mettere in pratica.

Solo primi piatti

La prima idea che ti proponiamo è di non impelagarti nella preparazione di un menu tradizionale (antipasto, primo, secondo, contorno e dolce). Potrebbe essere un’idea nuova e interessante proporre ai tuoi amici un assaggio di tre primi diversi. Ovviamente è preferibile sceglierli secondo un criterio: piatti tipici di una specifica regione, piatti a cui i tuoi amici sono particolarmente affezionati, primi piatti che hanno un ingrediente in comune, ecc.

Pensa a qualcosa che sai potrà sorprenderli. Ecco qualche esempio, abbiamo selezionato per te 3 ottimi primi piatti pugliesi: ciceri e tria, orecchiette con le cima di rapa e riso patate e cozze. Altra opzione, primi piatti a base di funghi: fettuccine al sugo di polpo e porcini, pennette alla boscaiola e pasta porcini, salsiccia e castagne.

Panini gourmet

Chi lo ha detto che un panino non possa essere il pasto ideale per una cena tra amici? Ovviamente non parliamo del solito panino con la mortadella, buonissimo, ma non eccezionale per cena, ma facciamo riferimento a tutti quei panini gourmet verso cui sta tendendo la proposta gastronomica.

Il nostro suggerimento è di preparare una lista contenenti una serie di panini da proporre ai tuoi amici, inviargliela e in base alle scelte di ognuno fare la spesa e mettersi in cucina. Sul web puoi trovare tantissime preparazioni che ti permetteranno di dare vita al panino più gourmet ed originale mai preparato a casa.

Ecco la nostra selezione: salmone affumicato, zucchine croccanti e maionese all’aneto; prosciutto crudo, fichi e crema di formaggio parmigiano; prosciutto cotto, carciofini, confettura di cipolle e ricotta e, ancora, gorgonzola, pere, noci e miele.

Mega aperitivo

Se i primi piatti non fanno al caso tuo e se non sei un amante dei sapori gourmet forse potresti preparare per cena ai tuoi amici un maxi aperitivo: taglieri di salumi e formaggi, da quelli più comuni ai più ricercati; torte salate semplicissime da preparare; crostoni tipici della Toscana e qualche sano e gradevole pinzimonio a base di carote, sedano e finocchi.