Cena vegetariana tra amici: cosa preparare?

Se si è vegetariani o si invita a cena degli amici che seguono un’alimentazione vegetariana è bene sapere che con un po’ di attenzione si possono preparare dei piatti gustosi, saporiti e leggeri per soddisfare il palato di tutti. Inoltre, una cena vegetariana con degli amici è anche un’ottima scusa per sperimentare nuove ricette.

Anche se chi non è abituato a questo tipo di cucina potrebbe trovare difficile preparare un menu vegetariano, bisogna sapere che chi segue questa alimentazione non mangia carne e pesce, ma consuma comunque tutti i derivati animali, come latticini e uova. Non sarà difficile, quindi, anche con gli ingredienti che si hanno in casa, preparare una cena, anche a buffet. In questo caso, meglio scegliere pietanze già porzionate e facili da servire.

Primi piatti gustosi, quali preparare

Se si tratta di una cena a buffet, quindi da gustare in piedi, può essere utile preparare dei primi piatti freddi come insalate di pasta o di riso e cereali da condire con verdure, uova e formaggi. Un’alternativa è anche cucinare un cous cous con tante verdure saltate in padella. In questo modo, non si dovrà passare tempo ai fornelli e si potrà preparare questi piatti anche con un giorno di anticipo, ma si tratta di soluzioni ideali soprattutto per cene estive.

Quando invece si desidera preparare un primo piatto più ricco, da gustare caldo, allora si può seguire la ricetta delle lasagne ricotta e pesto Tigullio, una versione originale rispetto alla preparazione classica, che stupirà sicuramente i propri ospiti con un gusto leggero, ma deciso.

In alternativa, un primo piatto a base di pasta con legumi, come pasta e fagioli o con le lenticchie è un’ottima idea per soddisfare chi segue un’alimentazione vegana.

Torte salate, una soluzione pratica e gustosa

Le torte salate non possono mai mancare in tavola se si desidera organizzare una cena vegetariana tra amici, magari per un’occasione informale o per trascorrere del tempo insieme all’aperto, in giardino o sul terrazzo.

Grazie alle preparazioni pronte, come ad esempio la pasta sfoglia o la frolla, si possono preparare deliziose torte con differenti ripieni. Formaggio, uova e spinaci sono una combinazione ricca, sana e gustosa e gli ingredienti principali della torta pasqualina, chiamata così perché tipica di questa festa, ma che si presta a essere consumata in diverse occasioni.

Ottima anche la pizza di scarola che si prepara con la pasta brisè e un ripieno con questa verdura saltata in padella con olive, capperi e pinoli.

Piatti a base di verdure, un’idea per contorni o antipasti

I piatti a base di verdure sono ideali per soddisfare il palato di chi è vegetariano e sono anche delle pietanze veloci ed economiche, molto saporite. Solitamente i formaggi e le uova sono utilizzati per rendere le verdure più gustose e ricche.

Un contorno facile da fare, ma che si presta anche come antipasto, sono le melanzane ripiene a barchetta che si prestano a essere consumate per una cena vegetariana: si tratta di una ricetta svuota frigo che permette di utilizzare formaggi avanzati.

Come antipasto o contorno leggero per una cena vegetariana estiva, invece, si possono preparare gli involtini freddi di zucchine, leggeri e saporiti, con formaggio fresco spalmabile fresco o di capra, da arricchire con spezie ed erbe aromatiche. Si possono utilizzare sia le zucchine crude, magari lasciate precedentemente a marinare qualche minuto in olio, sale e aceto, oppure le zucchine grigliate.

La ciambotta, chiamata anche in altri modi, è un piatto tipico del sud che prevede verdure miste, come patate, peperoni, zucchine e melanzane, stufate e poi servite tiepide. Ottima da gustare come contorno, è ideale anche come ripieno per panini e torte rustiche.