Censimento 2021. Il periodo di autovalutazione inizia lunedì. Tutto quello che devi sapere per un’autovalutazione corretta

Lunedì ora 00:00 inizia il periodo in cui è possibile eseguire l’autovalutazione per il Censimento della popolazione e dell’edilizia abitativa 2021. L’autovalutazione dura due mesi (fino al 15 maggio) e chi si autorivela ha diritto legale a un giorno di riposo.

Questionario censimento 2021Foto: notizie importanti

Il questionario di autovalutazione è stato realizzato in modo che fosse il più semplice possibile per la persona rispondere, a condizione che non riceva una formazione specifica, come quella fornita dai revisori. Ognuno di noi avrà il proprio questionario di autovalutazione, corrispondente alla particolare situazione in cui ci troviamo, ha spiegato Silvia Pisică, direttore generale dell’Istituto Nazionale di Statistica, che coordina il Censimento della popolazione di quest’anno.

“Sapete benissimo, la parte di raccolta dati sarà svolta con due modalità: per autovalutazione e per revisione assistita, fatta con l’aiuto di revisori, che faranno con l’aiuto di tablet, interviste faccia a faccia, lei ha detto in un incontro informale con la stampa.

Ci saranno questionari personalizzati per chi è sposato e chi non lo è, per laureati o diplomati, per chi è di una certa fascia di età o di un’altra, si tiene conto anche se lavora o meno, se è pensionato.. . “. , disse il direttore dell’INS.

Qual è la chiave dell’autocoscienza?

Prima di tutto, accediamo a Internet. Allora prendiamo un indirizzo email. Non è necessario che tutti i membri della famiglia abbiano un indirizzo e-mail, ne basta uno per ogni famiglia. Fondamentalmente, ecco alcuni semplici passaggi: Iniziamo Sito web del censimento, dove vedremo il pulsante a sinistra (contrassegnato in rosso nella foto sotto).

Lo compila solo una persona del nucleo familiare, registrandosi come persona di riferimento o come capofamiglia (familiare) e poi aggiungendo gli altri componenti del nucleo familiare. A seconda delle persone che hanno compilato il modulo di preiscrizione, il sistema informatico genera un link al questionario specifico per ogni persona dichiarata.

Quanti questionari ci sono?

Fondamentalmente, ci saranno due tipi di questionari: quello “lungo”, che riceverà il capofamiglia, un questionario che include informazioni comprese le condizioni abitative e di vita (anno di costruzione, quali materiali è costruito, ecc.) e un altro “breve”, che gli altri iscritti dovranno compilare e che si riferisce solo ai loro dati, non alla casa.

Questo censimento ci consentirà di calcolare il numero e il tipo di famiglie della popolazione rumena, afferma Silvia Pisică.

Cosa fare se si compila il modulo sbagliato e si desidera correggerlo?

È bene sapere che c’è un codice colore di questo questionario, aggiunge il Cat. “Quando finisci di completare una sezione e lo fai correttamente, diventa verde, segno che va bene. Se dimentichi di completare una risposta, la domanda che ti sei perso diventa blu. E se inserisci la risposta sbagliata (ad esempio, sono nati nel 1980 e dichiari di esserti laureato nel 1985, la tua risposta diventa rossa e vieni avvisato dal sistema dell’errore.

Al termine del completamento ti verrà anche comunicato quante e quali sono le risposte sbagliate, le domande a cui non hai risposto e quelle a cui hai risposto correttamente.

Una persona può autovalutarsi per un parente (nonni che potrebbero non avere Internet o altre situazioni che potrebbero verificarsi), ma deve conoscere i dettagli della propria abitazione e seguire le regole in materia di trattamento dei dati personali (per avere il consenso del in nome del quale fa l’autovalutazione).

Dopo aver completato il questionario, riceverai un messaggio di conferma (o una confutazione) e riceverai anche un link per verificare i dati trasmessi sulla casella di posta elettronica.

Se qualcuno ha compilato in modo errato un campo (relativo, ad esempio, alla religione o all’etnia), può correggere l’errore solo avviando il processo da zero.

Importante da sapere: l’ultimo questionario validato sarà quello preso in considerazione dal sistema informatico.

Chi si rifiuta di autovalutarsi sarà multato?

INS: Persone che rifiutano autovalutazione non sarà multato. Le persone che si rifiutano di fornire informazioni o forniscono dati errati o incompleti possono essere multate da 1.000 lei a 3.000 lei (art. 54 del GEO n. 19/2020).

La maggior parte delle domande sono comuni nell’UE. Inoltre, ci sono domande specifiche. Quali sono questi?

INS: I censimenti della popolazione e delle abitazioni nel round 2021 negli Stati membri dell’UE sono disciplinati a livello europeo dal Regolamento n. 763/2008 sui censimenti della popolazione e delle abitazioni e altri quattro regolamenti per la sua applicazione, che stabiliscono una serie di regole comuni.

Questi includono gli argomenti per i quali i dati del censimento dovrebbero essere raccolti da ciascuno Stato membro dell’UE.

Le domande nazionali si riferiscono alle caratteristiche etno-culturali delle persone (etnia, lingua materna e religione), oltre a una serie di domande sull’equipaggiamento delle case con vari servizi per descrivere il loro comfort.

I funzionari dell’INS affermano che stanno scommettendo che l’autovalutazione dovrebbe essere effettuata da almeno un terzo dei rumeni.