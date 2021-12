Centrifugati: ricette, proprietà, di frutta, con verdure, per dimagrire

Centrifugati ricettario: centrifughe

Anche dopo un periodo di riposo, può capitare di sentirsi stanchi. È possibile che il nostro corpo pretenda di avere più vitamine e minerali. In questi casi, la soluzione ideale è consumare frullati e centrifugati di frutta e verdura. È uno dei rimedi naturali più efficaci per sentirsi in forma e aumentare il nostro livello di energia!

Ricette centrifugati, centrifuga frutta

Frullati e centrifugati sono semplici “cocktail” estratti da frutta e verdura di stagione. I centrifugati estraggono il succo di frutta e verdura cruda, scartando la fibra.

I frullatori, invece, frullano frutta e verdura; l’aggiunta di latte, yogurt o acqua, è necessaria per ottenere un composto più liquido.

Centrifugati ricette

Un’altra caratteristica di frullati e centrifugati è la completa assenza (o minima presenza) di carboidrati, uno dei tre macronutrienti presenti negli alimenti che caratterizzano la dieta mediterranea, come pasta, pizza, pane e patate. Per questo, frullati e centrifugati (se fatti con verdure, contengono meno calorie) sono spesso consigliati per perdere peso. Infatti, sostituire il “cibo spazzatura” con frullati e centrifugati in alcuni casi aiuta a perdere peso senza ricorrere a pillole dietetiche e bruciagrassi come Phentaslim. Ma non esagerare con alcuni tipi di frutta, che sono molto ricchi di calorie, come banane e uva.

Centrifughe ricette che danno energia

Ecco 3 ricette per preparare frullati fantasiosi. Le istruzioni sono davvero semplici: basta comprare gli ingredienti, lavarli accuratamente e mescolarli con un frullatore. E la vostra “bevanda” sarà pronta in pochissimo tempo.

1. SMOOTHIE VERDE CON SPINACI

Ingredienti:

1/4 di tazza di latte di mandorla alla vaniglia

2 cubetti di ghiaccio

2 tazze di spinaci

1/2 avocado

1 cucchiaino di semi di lino tostati

4-5 gocce di vaniglia-stevia.

Indicazioni:

Frullare gli ingredienti in un frullatore e versare in un bicchiere. Questo frullato contiene solo 4 grammi di carboidrati!

2. FRULLATO CRUNCH CON FRAGOLE

Ingredienti:

1 tazza + 1 cucchiaino di latte di mandorla alla vaniglia

½ tazza di fragole selvatiche congelate

½ cucchiaino di cannella

2 cucchiai di mandorle

1 cucchiaino di semi di chia.

Indicazioni:

Mescolare gli ingredienti con il frullatore. Otterrete una bevanda liscia, ma con piccoli frammenti di mandorle, che migliorano notevolmente il sapore. La parte migliore? Ha solo 7-8 grammi di carboidrati.

FRULLATO RED VELVET

Ingredienti:

2 tazze di latte di mandorla o latte a scelta

2 tazze di cubetti di ghiaccio

1/2 avocado

1/2 barbabietola piccola (se il vostro frullatore è settimana, bollire la barbabietola in anticipo)

3 cucchiai di cacao o cacao in polvere

1/4 di cucchiaino di vaniglia

18 gocce di stevia o 2 cucchiai di dolcificante a scelta.

Indicazioni:

Bollire la barbabietola (se necessario, in base al vostro frullatore)

Mettere tutti gli ingredienti nel frullatore e mescolare fino a quando il composto è completamente liscio. Aggiungere la stevia o un altro dolcificante.

Questo è un frullato molto speciale, poiché la barbabietola vi darà un affascinante colore rosso, senza compromettere il vostro gusto e aggiungendo nutrienti come la vitamina A, la vitamina C, il ferro e il calcio; il tutto con soli 6 grammi di carboidrati.

CONCLUSIONE

Bene, ora sapete tutto quello che vi serve per iniziare a preparare questi gustosi cocktail. Cosa state aspettando? Andate al vostro negozio di alimentari e prendete gli ingredienti. Con le loro vitamine e minerali, lisci e centrifugati dovrebbero contribuire ad aumentare la vostra energia.