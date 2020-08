Cessione del quinto per dipendenti privati: come funziona?

A tutti potrebbe capitare nel corso della vita di trovarsi nella situazione di dover chiedere la cessione del quinto per dipendenti privati. Dal momento che si parla di una questione piuttosto delicata è importante fare chiarezza per evitare dubbi e incomprensioni (per approfondire è possibile anche consultare la guida di Chetariffa.it sulla cessione del V).

Cessione del quinto: che cos’è

Quando si parla di cessione del quinto si fa riferimento a un finanziamento a tasso fisso con rimborso a rate costanti. La differenza con i prestiti personali è che la cessione del quinto prevede che il rimborso delle rate non venga eseguito dal richiedente, ma dal suo datore di lavoro. Questo significa che l’importo dovuto verrà trattenuto dal netto della busta paga o della pensione. Nel caso della cessione del quinto per dipendenti privati, è il datore di lavoro a diventare il soggetto incaricato di versare le rate a favore dell’ente che ha erogato il prestito.

Si parla di cessione del quinto in quanto l’importo della rata di rimborso non potrà eccedere la quinta parte dello stipendio netto mensile. Esistono però alcune situazioni specifiche in cui si potrà arrivare a una rata massima pari a due quinti dello stipendio. Tuttavia, in questi casi, è necessario sottoscrivere anche un contratto di delega del pagamento che impegni l’altro quinto dello stipendio. La cessione del quinto può essere richiesta da dipendenti statali o pubblici, da dipendenti privati e da pensionati. I lavoratori dipendenti per richiedere questa tipologia di finanziamento dovranno avere un contratto a tempo indeterminato e una anzianità lavorativa minima. Anche l’azienda del richiedente per permettere l’erogazione del prestito del quinto dovrà soddisfare alcuni criteri di ammissibilità come, ad esempio, il numero minimo di dipendenti e un capitale sociale superiore a una certa cifra. Quando si richiede una cessione del quinto è anche prevista la sottoscrizione obbligatoria di un’assicurazione rischio vita/impiego che possa garantire, in caso di mancato pagamento, la copertura dell’importo ancora dovuto. Tra i vantaggi di questa tipologia di finanziamenti possiamo citare il fatto che lascia all’istituto finanziatore flessibilità nella valutazione delle richieste. Questo si traduce in una maggiore possibilità di vedere accolta la propria richiesta. Per via delle garanzie concesse, il finanziamento diventa una operazione a basso rischio per il finanziatore che potrà così accogliere le richieste anche di coloro che si vedono respingere l’accesso a prestiti personali.

Cessione del V: contratto e documenti richiesti

Per legge un contratto di cessione del quinto dello stipendio deve contenere elementi come il tasso di interesse praticato, l’ammontare e le modalità del finanziamento, il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate e il tasso annuo effettivo globale (TAEG). Dovranno anche essere indicate nel dettaglio le condizioni analitiche di modifica del TAEG, l’importo e la causale degli oneri esclusi dal calcolo del TAEG e le eventuali garanzie richieste. Colui che richiede una cessione del quinto dello stipendio dovrà anche fornire i propri dati anagrafici, il certificato di stipendio, l’ultima busta paga e il benestare dell’azienda che si impegna a effettuare i pagamenti con tempestività. Inoltre il richiedente dovrà firmare una delega a favore del datore di lavoro a prelevare ogni mese dallo stipendio l’importo per il rimborso delle rate. Qualora si fosse in ritardo nel pagamento di una rata dopo aver richiesto il finanziamento, bisognerà pagare gli interessi di mora sull’importo non pagato. Nel caso invece si dovesse perdere il lavoro, l’istituto finanziatore potrebbe considerare risolto il contratto. Per quanto riguarda l’ammontare massimo del prestito che si può richiedere con il quinto dello stipendio, questo dipende dagli anni di anzianità lavorativa, dal TFR cumulato e dall’importo della retribuzione o della pensione mensile. Si tenga anche presente del fatto che, secondo la normativa vigente, esistono dei limiti all’importo del rimborso mensile. Tale limite si può riassumere nel fatto che la rata non debba mai superare il quinto della retribuzione netta mensile. Ci sono delle situazioni molto specifiche nelle quali gli istituti finanziari permettono di superare la quota indicata, ma per farlo viene richiesta una delega al finanziatore per la riscossione di somme anche superiori al tetto consentito.

Riassumendo quindi possiamo dire che la cessione del quinto dello stipendio è una tipologia di prestito che si rivolge a tutti i dipendenti privati e che rappresenta una soluzione concreta in molte situazioni. Differisce dal prestito personale per le modalità di rimborso delle rate e fa parte della categoria dei prestiti garantiti. La cessione del quinto per dipendenti privati prevede la restituzione della somma erogata in rate mensili di importo fisso per tutta la durata del finanziamento nel rapporto di un quinto della busta paga. Il TFR rappresenta per i dipendenti delle aziende private, e per tutte le aziende con meno di 16 dipendenti, una ulteriore garanzia. Con la garanzia del TFR si potrà accedere a prestiti molto competitivi con una durata che supera i 10 anni. Questo finanziamento si rivolge ai dipendenti di aziende private ma potrà essere richiesto anche dai dipendenti privati con contratto part-time. Anche i lavoratori dipendenti potranno fare richiesta di cessione del quinto dello stipendio, ma solo se il piano di rientro non supera il termine del contratto lavorativo. I lavoratori autonomi invece saranno esclusi da questa tipologia e non potranno quindi richiedere la cessione del quinto. Inoltre questo finanziamento può essere richiesto anche da parte di dipendenti con segnalazioni o pignoramenti e da persone che hanno tra i 18 e i 65 anni d’età.

