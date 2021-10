Che cosa sono i carrelli saliscale e perché possono aumentare la produttività

La necessità di trasportare materiali e oggetti pesanti riguarda molti settori professionali, dalla fornitura e posa di infissi e serramenti, all’arredamento, al trasporto e consegna di elettrodomestici, all’installazione di stufe e termocamini, al servizio di noleggio di fotocopiatrici e stampanti, a tantissime altre situazioni in cui l’esigenza può essere quella di portare un carico consistente in un ambiente raggiungibile tramite una o più rampe di scale. Si tratta di una necessità molto diffusa anche nel contesto privato, basti pensare al trasporto di borse della spesa, scatoloni e bottiglie d’acqua in una casa priva di ascensore. Inoltre, un elemento importante da considerare è la conformazione stessa delle scale, che talvolta sono strette e ripide e, nel trasporto di oggetti e carichi pesanti, possono comportare anche un serio pericolo.

In tutte queste, e molte altre, situazioni, la soluzione migliore è quella di ricorrere ai Carrelli Saliscale, ovvero ad un dispositivo apposito per la movimentazione e il sollevamento di carichi più o meno pesanti e ingombranti. Esistono molti modelli di carrello saliscale, che consentono di trasportare agevolmente qualsiasi tipo di oggetto: distributori automatici di caffè e snack, porte blindate, macchine e attrezzature elettromedicali, materiale per edilizia e ristrutturazioni, casseforti, elettrodomestici pesanti, strumenti musicali e qualsiasi altro prodotto impossibile da trasportare a mano in sicurezza.

Utilizzare i carrelli saliscale per le scale molto strette

Per le scale molto strette, il modello ideale di carrello saliscale è leggero, offre il vantaggio di un minimo ingombro, è semplice, ergonomico e pratico da utilizzare e può essere utilizzato facilmente da un solo operatore, che può salire in tutta comodità e sicurezza anche per una scala particolarmente scomoda e inaccessibile con altri strumenti.

Infatti, la conformazione del carrello, che prevede la presenza di otto punti di snodo, consente all’operatore di modificarne la struttura e passare agevolmente su qualsiasi rampa di scale. Il saliscale può essere caricato sul furgone direttamente con il carico già fissato, in maniera tale che l’operatore possa procedere con la consegna fino al piano desiderato, senza alcun rischio per sé e per gli altri, né di danneggiare la merce. I carrelli saliscale sono utensili progettati per un utilizzo professionale, resistono all’uso per lungo tempo e garantiscono una lunga durata nel tempo.

Come scegliere il carrello saliscale adatto

La principale caratteristica di un carrello saliscale professionale e garantito è la presenza delle tre ruote, che permette allo strumento di salire i gradini senza alcun pericolo né di danneggiare le scale, né di ribaltarsi. Con questo tipo di carrelli si possono trasportare merci fino ad un peso di 3 quintali circa, sono manovrati da un solo operatore e, grazie all’apposito sistema di bilanciamento del carico, si mantengono in perfetto equilibrio, così che l’operatore possa staccarsi temporaneamente per accendere una luce o suonare un campanello senza problemi. Il sistema di spegnimento automatico evita i problemi dovuti ad un’eventuale dimenticanza.

I carrelli saliscale a tre ruote sono sicuri e resistenti, sono certificati in base agli standard europei e possono essere acquistati così come si può usufruire del servizio di noleggio per periodi più o meno prolungati.