Che Cos’è Airchat? Tutti i dettagli del nuovo social network

Se ti stai chiedendo cos’è Airchat, non ti preoccupare, non sei solo. Sono infatti tanti a chiedersi cosa sia questo nuovo social che è attirato l’attenzione di tantissimi utenti, soprattutto di tutti coloro che sono sempre alla ricerca di una nuova piattaforma dove iscriversi ed esprimersi. Arrivata online solo da pochissimo tempo, questo nuovo social si dimostra subito molto diverso dagli altri oggi sul mercato.

Che Cos’è Airchat?

Qualcuno ha definito Airchat come l’unione tra X e Clubhouse. Questa definizione, sebbene non esattamente corretta, riassume bene le caratteristiche di Airchat. Il principale punto di forza e di innovazione di questa nuova app è la possibilità di scambiarsi messaggi esclusivamente via audio, un po’ come accade appunto su Clubhouse.

L’applicazione per ora è abbastanza semplice e aperta non a tantissimi iscritti. Come tutti i nuovi social, in queste prime settimane gli sviluppatori valuteranno la risposta del pubblico e dei clienti, scegliendo come andare a migliorare la loro esperienza sulla piattaforma.

Come appare Airchat?

Airchat appare come un lungo elenco di vocali, che possono anche essere convertiti in testo grazie alla trascrizione automatica. La procedura per pubblicare un post è molto semplice. L’utente deve solo premere e tenere premuto il pulsante Audio/Video nella parte inferiore dell’app durante la registrazione e rilasciarlo al termine. Airchat offre anche la possibilità di condividere video, anche se per ora gli utenti sembrano preferire comunicare tramite note vocali.

Di default, i contenuti postati sono visibili a tutti. Chi invece desidera nascondere i propri messaggi audio o video può selezionare l’opzione per condividerli tramite messaggio diretto (DM).