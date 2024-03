Che cos’è la Salicornia: caratteristiche e utilizzi

La salicornia, noto anche come asparago di mare, è un arbusto caratterizzato da rami cilindrici che possono crescere fino a un metro di altezza. Durante l’inverno, i suoi rami presentano una tonalità verde grigiastro, mentre durante l’estate tendono al rosso. La base della radice è fibrosa e legnosa, mentre la parte superiore è più morbida e carnosa, ricca di germogli succosi.

Questo ortaggio pregiato viene raccolto principalmente durante l’estate, a partire dalla fine di maggio, ed è disponibile sul mercato principalmente in agosto e all’inizio di settembre.

La salicornia può essere acquistata presso vari fruttivendoli, negozi di frutta e verdura di alta qualità, mercati ben forniti e negozi specializzati in prodotti biologici. Inoltre, è possibile trovarla online su numerosi siti specializzati. Il prezzo medio della salicornia è di circa 18 euro al chilo, ma è possibile trovarla anche a prezzi inferiori.

Che cos’è la Salicornia: caratteristiche

Conosciuta anche come savezudde, salsodda, salissia o sanzariello nel dialetto pugliese, la salicornia deriva il suo nome dall’unione di due termini francesi: “salicor”, che significa pianta in arabo medievale, e “corne”, che significa corno, in riferimento alla forma delle sue infiorescenze. Questa pianta erbacea stagionale e spontanea è tipicamente presente sulle coste del Mediterraneo e del Sudafrica, crescendo in ambienti paludosi, stagni e terreni salini. In Italia è comune lungo le coste dell’Adriatico, dalle vicinanze di Trieste fino a Livorno e sulle isole del Tirreno.

La salicornia è ricca di sali minerali, liquidi e vitamine, soprattutto vitamina C. È stata utilizzata sin dai tempi antichi per le sue proprietà terapeutiche e alimentari, ed è particolarmente apprezzata per prevenire lo scorbuto tra i marinai, nonché per la produzione di soda, utilizzata nei saponi e nella lavorazione del vetro. Inoltre, grazie alle sue proprietà depurative, è consigliata per chi necessita di un drenaggio e diuretici.

Che cos’è la Salicornia: consumo

La salicornia è spesso servita insieme al pesce o ai crostacei, ma può essere utilizzata anche in zuppe, frittate o come condimento per primi piatti di mare. Può essere presentata come antipasto, accompagnata da limone e scaglie di parmigiano, oppure come contorno ai piatti della cucina mediterranea, come sugli spaghetti all’aglio e olio, o ancora come antipasto con limone e parmigiano.

Conservazione: Per conservare la salicornia per lunghi periodi, è consuetudine metterla sott’olio o sott’aceto. Dopo aver lavato e tagliato le radici e le parti più legnose della pianta, si lessa per pochi minuti in acqua. Successivamente, la parte carnosa dei rami viene separata dall’anima più dura e sistemata in vasetti di vetro.