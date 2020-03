Che cos’è l’eiaculazione precoce

L’eiaculazione precoce (EP) può essere frustrante e rende il sesso meno piacevole influendo sulle relazioni. Ma se succede spesso e causa problemi, il tuo medico può aiutarti.

1 su 3 uomini di età compresa tra 18 e 59 anni ha problemi con la EP. Spesso si pensa che il problema sia psicologico, ma anche la biologia può svolgere un ruolo.

loading...

Come funziona l’eiaculazione?

L’eiaculazione è controllata dal sistema nervoso centrale. Quando gli uomini sono stimolati sessualmente, i segnali vengono inviati al midollo spinale e al cervello. Quando gli uomini raggiungono un certo livello di eccitazione, i segnali vengono quindi inviati dal cervello agli organi riproduttivi. Questo fa sì che il seme venga rilasciato attraverso il pene (eiaculazione).

L’eiaculazione ha 2 fasi: emissione ed espulsione.

Eiaculazione precoce e disfunzione erettile (DE)

A volte la EP è un problema per gli uomini che hanno problemi di erezione (disfunzione erettile o DE). Questo è quando gli uomini non sono in grado di ottenere o mantenere un’erezione abbastanza solida per il sesso. Poiché un’erezione scompare dopo l’eiaculazione, può essere difficile sapere se il problema è EP o DE. La disfunzione erettile dovrebbe essere trattata per prima. L’eiaculazione precoce potrebbe non essere un problema una volta trattata la DE.

L’eiaculazione precoce può verificarsi a qualsiasi età. L’invecchiamento non è una causa diretta di EP, sebbene l’invecchiamento causi cambiamenti nelle erezioni e nell’eiaculazione.

Trattamento

Eiaculazioni precoce farmaci, terapia psicologica, terapia sono i principali trattamenti per l’EP. Puoi parlare con il tuo medico per decidere cosa ti aiuterà. È possibile utilizzare più di un tipo di trattamento contemporaneamente.

Terapia psicologica

La terapia è un modo per affrontare i sentimenti e le emozioni negative che portano a problemi con le relazioni sessuali. Terapia psicologica può essere usato come unico trattamento o può essere usato insieme a terapia medica come la dapoxetina o terapia comportamentale. L’obiettivo della terapia è imparare la fonte dei problemi e trovare soluzioni che possano porre fine alla EP. Può anche aiutare le coppie a imparare ad avvicinarsi. La terapia psicologica può aiutarti a diventare meno nervoso per le prestazioni sessuali. Può anche darti maggiore fiducia e comprensione sessuale per migliorare la soddisfazione del tuo partner.

Terapia comportamentale

La terapia comportamentale utilizza esercizi per aiutarti a ritardare l’eiaculazione. L’obiettivo è aiutarti ad allenare il tuo corpo. Gli esempi includono il metodo squeeze e il metodo stop-start. Gli esercizi funzionano bene, ma potrebbero non avere una risposta duratura. Dipendono dall’aiuto del tuo partner, che non è sempre possibile.

Terapia medica

I farmaci per la EP possono essere assunti tutti i giorni o solo prima del rapporto sessuale. Il tuo medico deciderà quando assumere un farmaco in base al tuo livello di attività. Il momento migliore per assumere il farmaco non è chiaro. La maggior parte dei medici suggerisce da 2 a 6 ore prima del rapporto sessuale. La EP può tornare se interrompe il trattamento con questi farmaci. La maggior parte degli uomini con EP ha bisogno di assumere questi farmaci su base continuativa.

Commenti

commenti