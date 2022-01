Che cos’è lo spread e cosa rappresenta

Spesso accade che i mezzi di informazione di massa usino termini tecnici senza spiegare davvero cosa sinifichino, come accade con lo spread. Una parole che da ani sentiamo ripetere spesso: si parla di spread europeo, spread temporeale e valore spread, ma non ci è chiaro che cosa sia davvero.

Eppure, dallo scoppio della crisi finanziaria globale del 2008, giornali e tv ne parlano spesso. E lo “spread Europa” sembra essere uno di quegli indicatori che inflisce non solo sull’economia, ma anche sulla politica. Magari lo spread oggi è un po’ meno citato rispetto a qualche anno fa, ma vale la pena di sapere di cosa si sta parlando, almeno a grandi linee.

Spread significato in economia

Nello scenario economico questa parola rappresenta sostanzialmente un differenziale tra tassi di rendimento; ovvero la differenza tra due tassi di interessi. Per il termine spread traduzione possibile è ammpiezza, ovvero forbice fra due dati.

Questa definizione è molto importante in economia in quanto tutto il sistema finanziario si base su tale approccio. Molti dei calcoli di convenienza delle operazioni finanziarie, infatti, vengono svolti facendo riferimento alla differenza tra i tassi attivi e passivi. Lo stesso guadagno delle banche deriva principalmente dal differenziale tra gli interessi che esse applicano ai propri debitori, il cosiddetto interesse attivo, e quello che devono pagare; le banche infatti pagano denaro quando vengono depositate presso di loro somme (in questo caso di parla di interesse passivo per la banca).

Lo spread tra titoli di Stato italiani e tedeschi

Un elemento importante per determinare il livello spread e il rendimento bund, dove bund è l’abbreviazione di Bundesanleihen, i titoli di Stato tedeschi.

L’utilizzo che si è fatto di questo termine, indicando il differenziale tra i tassi di rendimento dei titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, non è di per sé errato, semplicemente non è esaustivo. Ad esempio assume lo stesso nome anche il differenziale di rendimento tra i titoli greci e quelli austriaci; occorrerebbe prestare maggiore attenzione a specificare l’oggetto di riferimento del discorso.

Nel caso in esame la quotazione spread è saltata agli onori della cronaca nostrana perché veniva utilizzato per indicare il maggior grado di rischio del nostro debito pubblico; in questo caso si parla di differenziale spread btp bund. Infatti gli investitori avevano ben poca fiducia nella capacità di rimborso dei debiti dell’Italia e, per invogliarli ad acquistare ugualmente i nostri BTP, era necessari offrire un interesse maggiore che compensasse il maggior rischio.

Come conoscere il valore di questo indicatore

Ma quanto vale lo spread oggi? Nell’era di internet, non è certo difficile conoscere il valore dello spread in tempo reale. Basta digitare in un motore di ricerca “spread valore attuale” per avere la risposta. Si conoscerà così quanto vale lo spread in questo momento a 10 anni, che il il dato più utilizzato in merito.