Che cos’è Ticketoo: la nuova startup italiana che lotta contro il bagarinaggio

Una nuova startup si affaccia sul mercato italiano, in particola nel settore dei biglietti per concerti e molti altri eventi. Questa applicazione si chiama Ticketoo e si propone come la soluzione contro il bagarinaggio. In questo articolo cerchiamo un po’ di capire a cosa serve questa applicazione, da dove nasce e quali sono gli obiettivi.

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

A cosa serve Ticketoo

La creazione dell’applicazione Ticketoo nasce dalla necessità di rispondere ad una domanda sempre più impellente dei consumatori italiani: rivendere i propri biglietti. Per tanti eventi, come ad esempio i concerti, è importante acquistare subito i biglietti sia per non rischiare di rimanere fuori, sia per trovare prezzi e posti più vantaggiosi per assistere all’evento. Questo espone però ad un rischio concreto, ovvero al presentarsi di contrattempi nella lunga attesa che separa l’acquisto dall’effettivo evento. In questi casi dunque le persone devono trovare un modo per recuperare, anche in parte, i soldi spesi, ma come fare?

Prima di Ticketoo, e altre soluzioni simili, l’unica opzione era rivolgersi ai conoscenti e ai social network. Ancora oggi esistono tantissimi gruppi su Facebook e non solo dove è possibile pubblicare annunci di vendita e rivendere i propri biglietti. Sebbene questa strada sia anche abbastanza semplice da percorrere ci espone al rischio di incappare in truffe e malintenzionati. Per questo serviva un sistema più sicuro, come quello che viene garantito da Ticketoo.

Ticketoo e i suoi obiettivi

L’app non nasce solo come portale di rivendita biglietti. Ticketoo si propone anche l’obiettivo di avvicinare i giovani, in particolare di Roma, alla cultura e ai musei. L’applicazione infatti raccoglie molti dati sui suoi utilizzatori e può così consigliare loro eventi, mostre e musei che possono rispondere ai loro gusti in modo più preciso e concreto.