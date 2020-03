Che grinta, Thais! La ex velina bionda seduce in maniera hot i fan in lingerie trasparente

By

Uno scatto sensuale da far rimanere a bocca aperta chiunque, con protagonista la simpaticissima e stupenda Thais Wiggens hot come non mai.

Seduta a cavalcioni di una sedia, l’ex velina bionda indossa sopra solamente un perizoma e un reggiseno del tutto trasparente. Una foto provocante che fa rimanere i fan a bocca aperta facendo in pochi minuti il pino di like e commenti a non finire.

loading...

Il corpo dell’ex velina è mostruoso, il lato B è da urlo. La posa è a dir poco bollente e lo sguardo provocante non può non attirare l’attenzione dei moltissimi maschietti che la seguono assiduamente ogni giorno.

Commenti

commenti