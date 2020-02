Chef Rubio: “Bisogna eliminare fisicamente i sovranisti”

Poi cancella il tweet

La sinistra contro l’odio ne ha fatta un’altra delle sue. Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini, ha pubblicato un post nel quale incitava all’eliminazione fisica dei sovranisti. Un post violento, che poi Rubio ha prontamente cancellato. Ma sui social nulla è davvero cancellato davvero, perché nel frattempo tante persone giustamente indignate hanno fatto uno screen dell’infelice post.

Il commento della Meloni

Rubio ha scritto su Twitter “Me fa ride chi dice ‘ELIMINA LA CARNE, SALVI LA FORESTA’! Se stanno bruciando #Amazonia è anche per monocolture di mais, canna da zucchero e soia (#Monsanto #Bayer)! Se volete salvare il pianeta spendete meno, consumate meno, ed eliminate fisicamente i sovranisti”. Il post ha fatto il giro del web ed ha scatenato polemiche.

“Questo ‘cuoco tronista‘ che fa spesso ospitate (a pagamento) su TV pubbliche e private invita a ‘eliminare fisicamente i sovranisti” ha commentato Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. “Con ogni probabilità è troppo incolto e troppo scemo per sapere che in anni passati in Italia a parole come quelle sono poi seguiti gli anni di piombo e le uccisioni di molti ragazzi. Chi predica l’odio e la violenza non dovrebbe trovare spazio e pubblicità sui media, in particolare su quelli pubblici. Oppure si vuole cominciare col sostenere che ‘uccidere un sovranista non è reato‘ e che anzi è un dovere per ogni buon cittadino?”.

