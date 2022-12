Abigail Leigh Spencer è un’attrice americana che ha lavorato in televisione e nei film, diventando popolare grazie ai suoi ruoli nella serie drammatica “Rectify” e nella serie fantascientifica “Timeless“. È nata a Gulf Breeze, in Florida, dove ha fatto il suo debutto come attore interpretando un ruolo nella soap opera “All My Children“. La sua interpretazione le è valsa un premio “Soap Opera Digest Award” come Outcom Female Newcomer. Nel corso degli anni successivi, ha fatto parte di numerosi programmi TV, interpretando principalmente ruoli secondari. Uno dei suoi più grandi successi è stato la sua performance nella serie “Rectify“, per la quale ha ricevuto una candidatura agli Emmy Awards come Miglior Attrice in una Serie Drammatica.

Carriera di Abigail Spencer

Abigail Spencer ha iniziato la sua carriera di attrice nel 1999, quando è apparsa nella soap opera “All My Children” interpretando il ruolo di Becca per due anni. Grazie alla sua performance, è stata premiata con il “Soap Opera Digest Award” come Outstanding Newcomer. Nel 2001 ha fatto il suo debutto al cinema in “Campfire Stories“.

In seguito, è apparsa in diversi film, tra cui “CSI: Crime Scene Investigation” e “Killer Instinct“. Nel 2006 ha interpretato un ruolo principale nella serie TV “Angela’s Eyes“. Sfortunatamente, lo show è stato cancellato dopo una sola stagione, nonostante le lodi ricevute da parte della critica. Abigail Spencer ha anche recitato in numerose serie tv e film per la tv, oltre a prendere parte a vari progetti teatrali durante la sua carriera.

Vita privata, matrimonio e divorzio

Spencer si è unita in matrimonio a Andrew Pruett nel 2004. Quattro anni dopo, nel 2008, sono diventati genitori di un bambino che hanno battezzato con il nome di Roman. Tuttavia, dopo ben 8 anni insieme, nel 2012, Spencer ha deciso di porre fine al loro matrimonio e ha presentato una richiesta di divorzio.