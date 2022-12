ìElegante, raffinato e allo stesso tempo austero, Alan Cappelli Goetz è uno dei volti più intriganti di tutto il panorama cinematografico del nostro Paese. I suoi tratti ci fanno intuire origini nordeuropee, infatti è madre belga da cui ha ereditato la sobrietà. Quest’anno, lo abbiamo visto recitare in moltissimi film e fiction. A Natale lo vedremo in azione in una nuova serie Netflix intitolata Odio il Natale. Vediamo chi è questo splendido attore e scopriamo insieme tutti i dettagli sulla sua vita privata.

Alan Cappelli Goetz, biografia

Nato nel 1987 ad Anversa, Alan Cappelli Goetz è nato da una madre belga e da padre italiano. Da ragazzo cresce a Rimini dove frequenta un liceo italo svizzero. Sin da giovanissimo è appassionato alla musica e al teatro, tanto che si iscrive al conservatorio suonando il pianoforte e la batteria seguendo anche lezioni di canto.

Dopo essersi messo in gioco come regista e aver girato alcuni cortometraggi, ha lavorato come modello e come controfigura in diversi spot pubblicitari. Nella pellicola Twilight, accanto a Robert Pattinson ha interpretato proprio la sua controfigura. Nel corso del tempo viene anche ingaggiato per diverse serie sul palinsesto Rai, come Notte prima degli esami 82, Baciati dall’amore, Amore pensaci tu e Il paradiso delle signore. Durante il 2017 diventa famoso per la serie composta da otto episodi intitolata Provaci ancora prof. Successivamente si butta anche in produzione internazionali come Mozart in the Jungle.

Vita privata

Dell’attore Alan Cappelli Goetz sappiamo che è stato fidanzato con Chiara Martigiani, una ragazza di cui però non sia nessun dettaglio. Con lei è rimasto amico e nel 2014 ha iniziato un’altra relazione con una delle star della serie tv americana The O.C, Misha Burton. Ad oggi non si sa se l’attore sia ancora fidanzato con lei oppure se sia tornato single. Lo scopriremo molto presto!