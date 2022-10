Chi è Alberto Salerno, marito di Mara Maionchi? Canzoni, età, matrimonio

Alberto Salerno non è famoso solo per essere il marito di Mara Maionchi. È noto nel mondo della musica italiana. Ed insieme scopriamo perchè.

Alberto Salerno età e canzoni

Alberto Salerno è milanese di origine. Nato nel 1949 a una nota carriera alle spalle come paroliere e produttore. Debutta a soli 18 anni scrivendo la canzone per Mino Reitano Avevo un cuore che lo porta a scalare la vetta del successo. Sarebbe impossibile elencare tutti i suoi testi ma ricordiamo Terra Promessa di Eros, Io Vagabondo dei Nomadi, Donne di Zucchero Rosso relativo di Tiziano Ferro e così via.

Il matrimonio con Mara Maionchi

Nel 1976 convola a nozze con Mara Maionchi, dal cui amore ha due figlie femmine Camilla e Giulia. Il loro matrimonio è stato felice nei momento in cui c’è stato reciproco rispetto. La Maionchi ha raccontato infatti di aver perdonato molti tradimenti al marito. Non ha mai avuto voglia di vendicarsi e ha riconosciuto di avere le proprie colpe, per la troppa attenzione che dava a lavoro e figlie piuttosto che a suo marito. I due sono oggi più affiatati che mai, e si godono anche i nipotini avuti dalle loro bellissime figlie. Una vita insomma di amore e canzoni.