Chi è Alessandro De Santis il nuovo fidanzato di Matilda De Angelis? Età, lavoro, ex

By

Impazza il gossip su una delle attrici più amate della nuova generazione. Negli ultimi giorni si è molto parlato della nuova relazione di Matilda De Angelis, giovane protagonista del cinema italiano che a sua volta era legata ad un’altra promessa del mondo della celluloide. Ora che quella storia sembra al capolinea, la bella protagonista de L’isola delle Rose sembra aver voltato pagina: scopriamo chi è Alessandro De Santis, il nuovo fidanzato di Matilda De Angelis.

La nuova relazione

Per prima cosa andiamo a evidenziare chi ha rilanciato per prima questa indiscrezione. Il settimanale di gossip Diva e Donna, nell’ultimo numero, ha rivelato che ci sarebbe un nuovo amore nella vita di Matilda De Angelis, dopo la relazione con Pietro Castellitto. I due si erano conosciuti su un set cinematografico: avevano, infatti, collaborato insieme al film Rapiniamo il Duce, trasmesso sulla piattaforma Netflix. La scintilla sarebbe scattata proprio durante la lavorazione della pellicola e la relazione tra l’attrice emiliana e il figlio di Sergio Castellitto sarebbe andata avanti per circa sei mesi, poi si è interrotta.

Nel 2023, però, la De Angelis ha trovato – secondo la rivista di cronaca rosa – un nuovo amore, sempre nell’ambito del mondo dello spettacolo. Stavolta non si tratta di un attore, ma di un musicista. Secondo quanto affermato da Diva e Donna, infatti, il nuovo compagno dell’attrice sarebbe Alessandro De Santis. Si tratta di uno dei due componenti del gruppo dei Santi Francesi che proprio a dicembre si è imposto nell’ultima edizione di X-Factor.

I due avrebbero trascorso anche il Capodanno insieme. Secondo quanto riferito dalla rivista di gossip, infatti, citando alcune fonti confidenziali, i due sarebbero stati visti mentre si scambiavano tenerezze nel backstage di un evento di inizio anno organizzato a Verona nel quale dovevano esibirsi proprio i Santi Francesi. La rivista Diva e Donna ha poi pubblicato delle foto dei due scattate nel centro di Roma, dove Matilda è impegnata ora nella promozione della serie di Sky Call my agent.

Andiamo ora a scoprire qualcosa in più su Alessandro De Santis, musicista che recentemente è salito agli onori della ribalta per aver conquistato l’edizione 2022 del talent show di Sky X-Factor insieme all’altro componente del duo, Mario Lorenzo Francese. In passato Alessandro aveva partecipato anche ad un altro talent show della televisione, Amici di Maria De Filippi, ed anche lì avrebbe fatto breccia nel cuore di una partecipante.

Gli intrecci tra ex e amiche

Il gruppo dei Santi Francesi è originario del Piemonte ed in particolare arriva da un città molto prolifica dal punto di vista musicale come Ivrea (l’ultimo ad esplodere prima di loro era stato Cosmo). Alessandro De Santis, in particolare, è il frontman del gruppo, essendo la voce solista e il chitarrista: ha 24 anni, essendo nato nel 1998 ed è quindi più piccolo della sua nuova compagna.

Ed in tutto questo Castellitto che fine ha fatto? Secondo alcuni beninformati si sarebbe consolato con un’altra attrice che poi è anche un’amica di Matilda De Angelis. Si tratta di Benedetta Porcaroli, protagonista di Baby e 18 Regali, che a sua volta è reduce da una relazione finita con un altro attore molto noto come Riccardo Scamarcio.

Continua a leggere su MigliorTelevisore